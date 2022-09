FC Augsburg: Stefan Reuter schlägt Mergim Berisha für deutsche Nationalmannschaft vor

Stefan Reuter, Geschäftsführer des FC Augsburg, empfiehlt dem deutschen Nationaltrainer Hansi Flick einen seiner Spieler.

Geht es nach Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter, sollte Bundestrainer Hansi Flick über die Nominierung eines Augsburger Spielers für den WM-Kader nachdenken. Die Rede ist von Mergim Berisha. Der 24-Jährige erzielte am vergangenen Wochenende den Siegtreffer gegen den FC Bayern und zeigte sich auch am Donnerstag mit einem Viererpack bei einem Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau in bestechender Form.

"Sollte es Überraschungen im WM-Kader geben, ist unser Angreifer Mergim Berisha einen Gedanken wert", schrieb Reuter in einer Kolumne der Donnerstagsausgabe des kicker.

Berisha: Europameister mit der U 21

Berisha wurde in Berchtesgarden geboren und lief zuletzt 2021 für die U 21 des DFB auf, wurde mit dieser Europameister. Daraufhin wechselte er von Salzburg nach Istanbul zu Fenerbahce und verschwand zunächst aus dem Blickfeld der Nationalmannschaft. Zurück in Deutschland überzeugt der 24-Jährige direkt mit guten Leistungen.

Die Augsburger haben den Angreifer aktuell für ein Jahr ausgeliehen, besitzen eine Kaufoption. In den letzten drei Bundesligaspielen stand Berisha jeweils in der Startelf des FCA, lieferte neben dem Siegtreffer gegen Bayern auch die Vorlage zum goldenen Tor beim 1:0 in Bremen.