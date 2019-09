SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Achter Spieltag in der 3. Liga! Meppen empfängt den Tabellennachbarn aus Kaiserslautern zum Duell. Goal erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Zehnter gegen Elfter lautet das Motto in der : der reist zum SV Meppen. Anpfiff ist in der Hänsch-Arena um 14 Uhr.

Beide Teams starteten nur mäßig in die Spielzeit und stehen derzeit näher an den Abstiegs- als an den Aufstiegsrängen. Das elfplatzierte Meppen hat allerdings noch ein Nachholspiel gegen den in der Hinterhand.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos, wie Ihr Meppen gegen Kaiserslautern live im TV und im LIVE-STREAM empfangen könnt. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie bekanntgegeben wurden.

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern Datum Sa., 14. September 2019 | 14 Uhr Ort Hänsch-Arena, Meppen Zuschauer 13.696 Plätze

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern: Läuft die 3. Liga heute live im TV?

Die öffentlich-rechtlichen Programme zeigen Samstagnachmittags des Öfteren Spiele der 3. Liga live auf den regionalen Sendern. Meppen gegen Kaiserslautern ist allerdings keins davon. Das Spiel läuft nicht im Free-TV, sondern lediglich im Pay-TV.

MagentaSport, der hauseigenen Sender der Telekom, besitzt die Übertragungsrechte an sämtlichen Spielen der 3. Liga. Hier könnt Ihr Meppen gegen Kaiserslautern in der Einzelschaltung oder in der Konferenz ab 13.45 Uhr anschauen.

Um die Kanäle empfangen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement bei MagentaSport oder Ihr müsst Kunde der Telekom sein. Zu welchen Konditionen Ihr den Sender freischalten könnt, haben wir für Euch in der Übersicht zusammengestellt:

Für Telekom-Kunden:

Wer bereits einen Vertrag mit der Telekom besitzt, kann MagentaSport zwölf Monate lang gratis empfangen. Anschließend kostet das Abo eine monatliche Gebühr von 4,95 Euro.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Das Jahresabo bei MagentaSport bekommt Ihr für 9,95 Euro im Monat, solltet Ihr derzeit keinen Vertrag mit der Telekom besitzen.

Falls Ihr das Abo monatlich buchen und kündigen wollt, zahlt Ihr 16,95 Euro pro Monat. Auf der offiziellen Webseite von MagentaSport findet Ihr weitere Informationen dazu.

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga via LIVE-STREAM empfangen - so klappt's

Das Programm von MagentaSport wird nicht nur im TV übertragen, sondern auch im Internet unter www.MagentaSport.de. Hier könnt Ihr Meppen gegen Kaiserslautern via LIVE-STREAM verfolgen. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Preislich sind die Abo-Konditionen für die LIVE-STREAMS identisch mit denen des TV-Abos. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Buchung könnt Ihr Euch oben noch einmal durchlesen oder unter diesem Link nachschauen.

Das MagentaSport-Abo beinhaltet nicht nur Streams zur 3. Liga, sondern auch zur Basketball-WM oder zur Deutschen Eishockey Liga.

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs und könnt das Spiel nicht streamen? Keine Sorge, mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr jederzeit bestens informiert darüber, was in Meppen passiert.

Alle wichtigen Szenen werden dort geschildert und mit interessanten Statistiken aufbereitet. Und das Beste: Der TICKER ist für Euch vollkommen kostenlos. Klickt einfach auf diesen Link und gelangt direkt dorthin!

Die Schiedsrichter am Samstag beim #FCK-Auswärtsspiel beim @svmeppen1912:

👨‍⚖️ Tobias Fritsch

🏳️ Jonas Brombacher

🏴 Marc Philip Eckermann#Betze #SVMFCK — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 12. September 2019

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

Wer heute um 14 Uhr bei Anpfiff auf dem Platz stehen wird, könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn nachlesen, wenn die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden.

Schaut dafür später noch einmal rein!