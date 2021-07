In der 3. Liga empfängt heute der SV Meppen den 1. FC Kaiserslautern. Goal zeigt Euch, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 2. Spieltag der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag, 31. Juli, der SV Meppen den 1. FC Kaiserslautern. Gespielt wird in der Hänsch-Arena, in der ab 14 Uhr der Ball rollt.

Eine Saison wie die vorangegangene wollen der SV Meppen und der 1. FC Kaiserslautern nicht noch einmal erleben. Der SV Mepppen belegte Abstiegsplatz 17 und blieb nur durch den Lizenzentzug des KFC Uerdingen in der Liga. Die Roten Teufel kämpften lange gegen den Abstieg, den sie als 13. dann auch verhinderten.

Für viele Experten zählt Kaiserslautern in dieser Saison zum Feld der Aufstiegsanwärter. Am 1. Spieltag endete die Partie gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig 0:0. Der SV Meppen startete mit einer 1:3-Niederlage beim Halleschen FC in die Saison 2021/22. Wem gelingt heute der erste Dreier?

Der SV Meppen empfängt in der 3. Liga den 1. FC Kaiserslautern. Goal liefert die Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 3. Liga, 2. Spieltag Datum Samstag, 31. Juli 2021 Anstoss 14 Uhr Ort Hänsch-Arena

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Alle 380 Saisonspiele der 3. Liga werden in der Saison 2021/22 von Magenta Sport live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt. Finden mehrere Spiele gleichzeitig statt, kommt Ihr beim Bezahlsender der Telekom zudem in den Genuss einer Konferenz .

Die Übertragungen von Magenta Sport (TV und LIVE-STREAM) sind in den meisten Fällen nicht kostenlos. Telekom-Kunden erhalten den Service zum monatlichen Preis von 4,95 Euro. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo. Für Übertragungen am heimischen TV benötigt Ihr einem Media Receiver und die MagentaTVBox. Weitere Infos gibt es HIER.

Zudem kann die 3. Liga mit zahlreichen Live-Übertragungen im Free-TV aufwarten. Samstag für Samstag werden auf den diversen 3. Programmen der ARD und auf Das Erste bis zu drei Spiele live gezeigt. Wie sieht es heute mit der Begegnung zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Kaiserslautern aus?

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Meppen gegen Kaiserslautern gehört heute nicht zu den Samstagsspielen, die live im Free-TV gezeigt werden. Damit gibt es heute auch keine Übertragung der Partie in einem kostenlosen LIVE-STREAM.

Die Free-TV-Spiele sind heute 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück (SR, SWR) und 1. FC Magdeburg gegen SC Freiburg II (MDR).

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Pay-TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von Magenta Sport

Die Übertragung von MagentaSport beginnt heute um 13.45 Uhr. Bei der Partie Meppen gegen Kaiserslautern ist folgendes Duo im Einsatz:

Kommentator: Mike Münkel

Mike Münkel Moderator: Tobias Schäfer

Meppen gegen Kaiserslautern ist auch Teil der sechs Spiele umfassenden Drittligakonferenz ab 13.45 Uhr mit Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Martin Piller. Diese Spiele sind in der Konferenz bei MagentaSport zu sehen:

SV Wehen Wiesbaden - 1860 München

Viktoria Köln - FSV Zwickau

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg - SC Freiburg II

1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

Borussia Dortmund - Waldhof Mannheim

Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr Meppen gegen Kaiserslautern als Einzelspiel und in der Konferenz via MagentaSport heute sehen. Was Ihr dafür machen müsst? Nur die kostenlose App aus dem Play Store oder App Store downloaden. Ist das geschehen, könnt Ihr Euch das Spiel auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen.

Der LIVE-STREAM ist zudem am heimischen PC oder Laptop über alle gängigen Browser abrufbar.

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Pay-TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

In der 3. Liga müssen die Aufstellungen der beiden Mannschaften bis eine Stunde vor Spielbeginn offiziell vorliegen. Ist das passiert, zeigen wir Euch hier, wie Meppen und Kaiserslautern in das zweite Saisonspiel starten.

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Die 3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Nicht so schlimm, denn mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum LIVE-TICKER SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern!

SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Pay-TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick