Meppen gegen den 1. FC Kaiserslautern: TV, LIVE-STREAM und Co. – die Übertragung der 3. Liga

Aus dem unteren Teil der Tabelle melden sich heute der SV Meppen und der 1. FC Kaiserslautern. Wie Ihr das Duell live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am Samstag um 14 Uhr wird in der Hänsch-Arena in Meppen der Ball im Duell SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern rollen.

Der SV Meppen steht zumindest nicht sieglos da, das ist die gute Nachricht für alle Fans der Emsländer. Doch bei fünf Niederlagen in sechs Spielen kann nicht viel schöngeredet werden. Das Team von Trainer Torsten Frings steht mit dem Rücken zur Wand und muss Punkte sammeln, um dem Abstiegskampf zu entfliehen.

Gegner Kaiserslautern ist ähnlich in Bedrängnis. Kein Sieg, vier Unentschieden und zwei Niederlagen , so die aktuelle Bilanz. Aus dem ist das Team bereits ausgeschieden , allerdings noch im Landespokal Südwest vertreten. Somit muss das Team von Trainer Jeff Saibene ein hohes Pensum absolvieren.

Wie Ihr das Spiel Meppen gegen Kaiserslautern sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Meppen gegen heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: SV Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: , 7. Spieltag

Datum: Samstag, 24. Oktober 2020

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Hänsch-Arena Meppen

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr ausnahmslos live sehen. Das geht im TV-Programm meist auf zwei Arten, denn die Rechte der 3. Liga teilen sich MagentaSport und die öffentlich-rechtlichen Anstalten der ARD. Die ARD darf insgesamt jedoch nur 86 Partien live übertragen, wohingegen Magenta jedes Spiel zeigen darf.

Wo Ihr das Spiel nun live sehen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten beiden Abschnitten.

Vor der Abfahrt nach Meppen schickt unsere Mannschaft noch ganz liebe Grüße an ihren Kollegen Domi Schad! Wir holen die 3 Punkte für Dich 💪🏼 #Betze #zusammenstark pic.twitter.com/DxtC34WHfk — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) October 23, 2020

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Das Spiel im SWR

Heute können sich alle Fans freuen, denn das Spiel wird im Free-TV zu sehen sein. Im SWR seid Ihr live dabei, wenn das Spiel Meppen vs. Kaiserslautern um 14 Uhr angepfiffen wird. Moderieren wird das ganze Lea Wagner für Euch.

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Das Spiel mit Magenta sehen

Wie immer ist auch MagentaSport mit dabei, wenn es um die Übertragung der 3. Liga geht. Hier könnt Ihr das Spiel bereits ab 13.45 Uhr sehen mit den Vorberichten zur Partie. Begleiten werden Euch Kommentator Markus Höhner und Moderator Konstantin Klostermann an seiner Seite.

Außerdem habt Ihr bei Magenta die Möglichkeit, den Spieltag in der Konferenz zu sehen, sodass Ihr alle Spiele parallel verfolgen könnt und immer das spannendste Geschehen live seht.

Voraussetzung dafür ist, dass Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Anbieter abgeschlossen habt. Möglich ist das für 4,83 Euro/Monat für Telekom-Kunden oder ab 9,70 Euro/Monat für Nicht-Telekom-Kunden.

Mehr Informationen zu den Abonnements bekommt Ihr hier.



Quelle: imago images

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Sowohl die ARD als auch Magenta bieten die Übertragung auch über das Internet an. Damit seid Ihr nicht mehr an Euren Fernseher zu Hause gebunden und könnt das Spiel zwischen Meppen und Kaiserslautern auch unterwegs sehen. Wie Ihr die LIVE-STREAMS sehen könnt, erklären wir in den folgenden zwei Abschnitten.

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM des SWR

Den LIVE-STREAM des SWR könnt Ihr über Euren Internetbrowser auf der Homepage des Senders sehen oder aber auch auf YouTube. Beide Varianten sind genauso kostenlos wie die Übertragung im TV.

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM von Magenta

Auch Magenta bietet einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr auf der Magenta-Webseite sehen. Analog zum TV-Empfang müsst Ihr, um den LIVE-STREAM zu sehen, auch hier ein Abonnement abgeschlossen haben. Für TV und LIVE-STREAM wird jedoch nur ein Abonnement benötigt.

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Verpasst keine wichtige Szene mit dem LIVE-TICKER von Goal. Hier könnt Ihr kostenlos das Spiel verfolgen und habt stets das aktuelle Ergebnis im Blick. Zusätzlich bekommt Ihr Analysen und Statistiken zum Spielgeschehen.

Den LIVE-TICKER zur Partie Meppen vs. 1. FC Kaiserslautern findet Ihr hier auf der Goal-Homepage.

Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen

Meppen: Plogmann - Puttkammer, Osee, Bünning, Al-Hazaimeh - Piossek, Andermatt, Hemlein, Tankulic, Guder - Bozic

Die Aufstellung wird präsentiert von Nüsse GmbH:



Diese Elf soll es heute richtigen und den ersten Heimsieg einfahren! 👇



Auf geht’s, Männer! #ndsvm #svmfck pic.twitter.com/FtN7MerX6q — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) October 24, 2020

Kaiserslautern: Spahic - Hercher, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder, Bachmann, Skarlatidis, Zuck - Ritter, Pourie