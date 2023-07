Ferland Mendy könnte Real Madrid offenbar Richtung Saudi-Arabien verlassen

Die saudi-arabische Pro League lockt die europäischen Stars in den nahen Osten. Nach Karim Benzema könnte nun der zweite Real-Madrid-Star folgen.

WAS IST PASSIERT? Zieht es den nächsten Star von Real Madrid nach Saudi-Arabien? Laut Cadena SER gibt es aus der Pro League großes Interesse an Linksverteidiger Ferland Mendy.

WAS IST DER HINTERGRUND? Saudi-Arabien startete in diesem Sommer eine große Transferoffensive auf den europäischen Markt, Real Madrid verlor schon Karim Benzema an Al-Ittihad. Nun könnte Mendy ebenfalls in die Pro League wechseln. Der 28-Jährige verpasste große Teile der Saison verletzt. Eduardo Camavinga ersetzte seinen Landsmann mit starken Leistungen als Linksverteidiger, zudem kommt mit Fran Garcia noch mehr Konkurrenz für Mendy zu den Königlichen zurück.

WIE GEHT ES WEITER? Die Ausstiegsklausel von Mendy liegt bei 250 Millionen Euro, sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2025. Dem Bericht nach könnte Mendy für 25 Millionen Euro zu haben sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aufgrund seiner Verletzung kam der neunfache französische Nationalspieler in dieser Saison auf 28 Pflichtspiele, in denen er eine Vorlage beisteuerte.