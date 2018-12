Lyon-Star Memphis Depay veröffentlicht ersten Studio-Track

Nicht nur fußballerisch sorgt Memphis Depay für Aufsehen. Nun hat der Dribbler einen eigenen Song veröffentlicht.

Memphis Depay von Olympique Lyon hat seinen ersten Studio-Track veröffentlicht. Das Lied trägt den Namen "No Love" und ist seit dem 2. Weihnachtsfeiertag auf YouTube verfügbar.

Der Niederländer ist bereits zuvor musikalisch in Erscheinung getreten. Depay sorgte mit einem Freestyle-Rap-Video für Aufsehen.

Fußballerisch läuft es für Depay in Lyon rund. In der laufenden Ligue-1-Saison kommt der 24-jährige Nationalspieler auf fünf Tore und sieben Assists. Auch in der Champions League hatte er mit einem Treffer und vier Vorlagen großen Anteil am Achtelfinal-Einzug der Franzosen.