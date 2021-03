Lyon-Boss hält Verbleib von Memphis Depay weiterhin für möglich

Memphis Depay wird weiterhin mit Barca in Verbindung gebracht. Lyon-Boss Aulas hofft aber, den Top-Star doch noch halten zu können.

Olympique Lyons Präsident Jean-Michel Aulas hat die Hoffnung auf einen Verbleib des umworbenen Offensivspielers Memphis Depay über den Sommer hinaus noch nicht aufgegeben. Dabei zählt er unter anderem auch auf einen möglichen Gewinn der französischen Meisterschaft.

Depays Vertrag in Lyon läuft Ende Juni aus, ein Angebot zur Verlängerung liegt laut Aulas immer noch auf dem Tisch. "Ich träume davon, dass er unsere Offerte annimmt, die weiterhin aktuell ist", sagte er bei AFP. "Er gibt uns so viel, war diese Saison bisher an 23 Liga-Toren direkt beteiligt. Wir erhalten das Angebot aufrecht und wenn wir Meister werden: Warum nicht?"

Lyon ist auch dank Depays starker Leistungen weiterhin mittendrin im Titelrennen der Ligue 1. Punktgleich mit Meister PSG liegt OL derzeit drei Zähler hinter Spitzenreiter Lille auf Platz drei der französischen Beletage.

Memphis Depay: Wechsel zu Barca scheiterte vergangenes Jahr

Depay wird vor allem mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, vergangenes Jahr stand eine Unterschrift bei den Katalanen bereits kurz bevor. Ein ablösefreier Abgang des 27-jährigen niederländischen Nationalspielers in diesem Sommer gilt daher als wahrscheinlich.

Im Dezember hielt sich Depay bezüglich der Spekulationen um einen Transfer allerdings bedeckt: "Wenn ich jetzt anfange, über meine Zukunft nachzudenken, könnte ich meinen Fokus verlieren", sagte er damals. "Ich bin derzeit zu 100 Prozent Spieler von Lyon und was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Ich kann aktuell nichts über Barcelona sagen."

Depay war Anfang 2017 von Manchester United nach Lyon gewechselt. In der laufenden Saison steht er bei insgesamt 15 Toren und neun Assists in 30 Einsätzen.