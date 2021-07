Im Rolls Royce zum Reservespiel: Als Memphis Depay nicht auf Wayne Rooney hörte

Memphis Depay erhält beim FC Barcelona seine zweite Chance bei einem Topklub. Bei seiner ersten sorgte er mit skurrilen Auftritten für Aufsehen.

HINTERGRUND

Für Memphis Depay sind die kommenden Monate so etwas wie eine zweite Chance. Der begnadete Offensivspieler steht nach seinem Wechsel zum FC Barcelona in der Pflicht zu beweisen, dass er auch in einem der ganz großen Klubs brillieren kann. Am Donnerstag wurde Depay offiziell vorgestellt, sein niederländischer Landsmann und Trainer Ronald Koeman erhofft sich viel von ihm - deutlich mehr jedenfalls, als Depay vor einigen Jahren bei Englands Rekordmeister Manchester United zeigte.

Im Jahr 2015 war der damals 21-Jährige als großes Versprechen von der PSV Eindhoven zu Manchester United gewechselt. Mehr als 30 Millionen Euro Ablöse ließ sich United den Deal damals kosten, doch nicht nur sportlich blieb Depay einiges schuldig. Auch charakterlich fiel er nicht nur positiv auf, was in der Weihnachtszeit 2015 zu einem skurrilen Auftritt führte.

Depay fährt im Rolls Royce zum Spiel mit der Reserve

Am "Boxing Day" wurde Depay nach einer schwachen Vorstellung bei Stoke City bereits zur Halbzeit von seinem damaligen Trainer Louis van Gaal - wie auch Koeman ein Landsmann Depays - ausgewechselt. Zudem bekam Depay von seinem Arbeitgeber die Auflage, am Tag darauf für die Reservemannschaft aufzulaufen. Für den Youngster fühlte sich das nach einer Aufgabe unter seinem Niveau an, was auch Wayne Rooney bemerkte. Die Vereinsikone nahm Depay zur Seite und versuchte, ihm einige Tipps zu geben.

Rooney gab jüngst gegenüber der Daily Mail Einblicke in die damalige Situation. So bat Rooney Depay eindringlich, für das Spiel mit der United-Reserve auf seinen üblichen Aufzug zu verzichten. Denn ein extravaganter Kleidungsstil gehörte damals zu den Markenzeichen des Niederländers. Doch Rooneys Worte verhallten offenbar ungehört.

"Er tauchte für das Reservespiel mit seinem Rolls Royce auf, trug eine Lederjacke und einen Cowboyhut. Und ich dachte mir nur: 'Was soll das?'", blickte Rooney zurück. Seinem Ansehen im Klub half dieser Auftritt nicht wirklich. Van Gaal setzte Depay zwar noch oftmals als Joker ein, doch spätestens nach der Ankunft von Jose Mourinho im Sommer 2016 war Depay außen vor. Kaum noch schaffte er es in den Kader, im Januar 2017 flüchtete er dann zu Olympique Lyon.

Memphis Depay: In Lyon erwachsen geworden

Für Depays Karriere war dieser auf den ersten Blick als Rückschritt erscheinende Wechsel ein Segen. Beim früheren französischen Serienmeister wurde Depay erwachsen - auf und neben dem Platz. Er führte die Offensive an und war zuletzt sogar Kapitän. In insgesamt 171 Pflichtspielen für Lyon war er an satten 131 Toren direkt beteiligt.

Following in the footsteps of Johan. pic.twitter.com/gQfi6o0QTB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2021

Nun will Depay sich selbst und seinen Kritikern beweisen, dass er weiterhin das Zeug hat, auch auf der ganz großen Bühne zu glänzen. Barcelona holte Depay ablösefrei, bei den Katalanen soll er an der Seite von Lionel Messi und Neuzugang Sergio Agüero für Angst und Schrecken bei den gegnerischen Abwehrreihen sorgen.

"In meiner Karriere gab es Aufs und Abs, gute und schlechte Momente. All das lässt dich lernen", sagte Depay zuletzt. Barcelona sei "ein toller Schritt vorwärts in meiner Karriere", ergänzte er. Koeman sieht in Depay unterdessen eine "sehr gute Neuverpflichtung", dies gelte jedoch auch für Agüero und Abwehrspieler Eric Garcia. Zu viele Vorschusslorbeeren, das zeigte die Vergangenheit, sind manchmal hinderlich.