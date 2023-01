FC Barcelona: Wechsel von Memphis Depay zu Atlético Madrid wohl kurz vor Abschluss

Nach nur eineinhalb Jahren wird Memphis Depay Barcelona wohl wieder verlassen. Er soll bei LaLiga-Rivale Atlético anheuern.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Offensivspieler Memphis Depay vom FC Barcelona zu Atlético Madrid steht offenbar kurz bevor. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie The Athletic und Transferexperte Fabrizio Romano schreiben, beträgt die Ablösesumme für den niederländischen Nationalspieler lediglich rund drei Millionen Euro.

Depay und Atlético seien sich bereits vollständig einig, laut Romano waren die Colchoneros das absolute Wunschziel des 28-Jährigen. Eine finale Einigung zwischen den beiden Vereinen werde auch demnächst erwartet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Depay war 2021 ablösefrei von Olympique Lyon nach Barcelona gewechselt, sein Vertrag läuft Ende Juni 2023 ohnehin aus.

In seiner ersten Spielzeit im Camp Nou lief es für Depay streckenweise noch gut (zwölf Tore in LaLiga), nachhaltig überzeugen konnte er jedoch nicht. In der laufenden Saison kam er verletzungsbedingt dann auf bis dato nur vier Pflichtspieleinsätze für Barça.