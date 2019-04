Meiste Gegentore in einer Premier-League-Saison: Manchester United stellt Negativrekord auf

Beim FC Everton kam Manchester United am Sonntagnachmittag mächtig unter die Räder. Nebenbei stellten die Red Devils einen Negativrekord auf.

Bereits nach 34 Spieltagen hat nun die meisten Gegentore der Vereinsgeschichte in einer Premier-League-Saison kassiert. Insgesamt 48-mal musste United-Keeper David De Gea schon in der laufenden Spielzeit hinter sich greifen, am Sonntag setzte es für das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer eine 0:4-Klatsche beim .

Zuletzt defensiv ähnlich schwach war United mit 47 Gegentreffern in der Saison 1989/90. Vor allem wegen der defensiven Schwächen drohen die Red Devils nun die Qualifikation für die zu verpassen.

Sollte Arsenal am Sonntagnachmittag gegen gewinnen, würde Uniteds Rückstand auf Rang vier drei Punkte betragen - und die nächsten beiden Gegner des englischen Rekordmeisters haben es in sich: Zunächst wartet am Mittwoch das Stadtderby gegen , kommenden Sonntag geht es gegen Chelsea.