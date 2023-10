"Meinen Spieler werde ich sagen, dass sie mich Doktor nennen können": Ancelotti erhält Auszeichnung

Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid hat von der Universität Parma einen Ehren-Doktortitel in Bewegungswissenschaften verliehen bekommen.

WAS IST PASSIERT? Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid hat von der Universität Parma einen Ehren-Doktortitel in Bewegungswissenschaften verliehen bekommen. Die Gala fand am Mittwoch-Vormittag statt, anwesend war unter anderem auch die italienische Trainer-Legende Arrigo Sacchi.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ancelotti hielt eine Vorlesung mit dem Titel "Fußball, eine Schule des Lebens" und sagte: "Ich erhalte diesen Doktortitel und einige werden sagen, dass ich nur wenige Prüfungen abgelegt habe. In Wirklichkeit habe ich viele Prüfungen abgelegt, und alle drei Tage kommen neue hinzu. Prüfungen, in denen ich beurteilt werde. Deshalb muss ich mich vorbereiten."

Ancelotti gewann mit seinen Klubs - unter anderem AC Milan, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München und Real Madrid - etliche nationale Titel und außerdem viermal die Champions League. Nach der kommenden Saison soll der 64-jährige die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. "Meinen Spieler werde ich sagen, dass sie mich Doktor nennen können", verkündete Ancelotti, der aus einer Kleinstadt in der Nähe von Parma stammt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty