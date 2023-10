"Mein Berater ist mit allen interessierten Klubs in Kontakt!" Früherer Bayern-Star Douglas Costa will zurück zu Juventus

Der 33-jährige Brasilianer ist ab Januar 2024 ablösefrei zu haben und bietet sich per Posting bei einem seiner früheren Vereine an.

WAS IST PASSIERT? Douglas Costa hat sich öffentlich in einem von Transfer-Journalist Fabrizio Romano veröffentlichten Video auf X für einen Wechsel zu seinem Ex-Verein Juventus Turin angeboten.

WAS WURDE GESAGT? "Mein Wunsch ist es absolut, wieder für Juve zu spielen. Ich möchte wieder ein Krieger für (Trainer Massimiliano; Anm. d. Red.) Allegri sein und die Liebe der Juve-Fans spüren", erklärte der ehemalige Flügelstürmer des FC Bayern München in dem Video. "Mein Berater ist mit allen interessierten Vereinen in Kontakt, inklusive Juve. Wir werden auch nach Saudi(-Arabien) fliegen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Costas Vertrag bei Los Angeles Galaxy in der MLS läuft zum Jahresende aus, ab 2024 ist der 33-Jährige dann ablösefrei zu haben.

Von 2015 bis 2017 sowie in der Saison 2020/21 spielte der Brasilianer beim FC Bayern, wo er dreimal Deutscher Meister wurde. Trainer Pep Guardiola holte den Flügelstürmer vor acht Jahren für 30 Millionen Euro von Shaktar Donezk. Für die Münchener kam er auf insgesamt 97 Spiele, in denen er 15 Tore erzielte und 30 vorbereitete.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

WAS STEHT NUN AN? Costa und L.A. Galaxy haben wie Lionel Messi mit Inter Miami die MLS-Playoffs verpasst. Der Brasilianer steht noch bis zum 31. Dezember bei Galaxy unter Vertrag. Ab Januar 2024 könnte er also für einen anderen Verein auflaufen. Seit Sommer 2022 war der frühere Bayern-Star in der MLS unterwegs und kassierte zuletzt 4,2 Millionen Euro Jahresgehalt.