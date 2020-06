Türkischer Sportminister Mehmet Kasapoglu glaubt an Champions-League-Finale in Istanbul

Der türkische Sportminister Mehmet Kasapoglu glaubt weiterhin daran, dass das Finale der Champions League in Istanbul ausgetragen wird.

Die glaubt immer noch an das Champions-League-Finale in Istanbul, obwohl die Europäische Fußball-Union (UEFA) andere Optionen prüft.

"Ich habe keine Zweifel daran, dass das Spiel in der Türkei stattfinden wird. Wir sind zuversichtlich, am 17. Juni eine positive Nachricht zu erhalten", sagte Sportminister Mehmet Kasapoglu am Donnerstag bei TRT Sport. Am 17. bzw. 18. Juni will das UEFA-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung eine Entscheidung fällen.

Finalturnier der in Madrid oder Lissabon?

In den Medien kursieren Berichte über Pläne für ein Finalturnier an einem Ort, möglicherweise in Madrid oder Lissabon. Frankfurt scheint aus dem Rennen zu sein. "Wir beobachten das sorgfältig", sagte Kasapoglu.

15 Jahre nach dem legendären Sieg des über den nach 0:3-Rückstand sollte das neuerliche Finale in der türkischen Metropole am 30. Mai gespielt werden. Die Corona-Pandemie hat dies verhindert.