Medien: PSG-Angreifer Jese Rodriguez gab 5000 Euro aus, um Ex-Freundin aus TV-Show zu werfen

Der Spanier spielt im Team von PSG-Trainer Thomas Tuchel keine Rolle. Nun sorgt Jese außerhalb des Platzes für Schlagzeilen.

Jese Rodriguez vom amtierenden französischen Meister Paris Saint-Germain hat angeblich rund 5000 Euro in Textnachrichten investiert, um seine Ex-Freundin aus einer spanischen Reality-TV-Sendung zu werfen.

Laut diversen spanischen Medienberichten habe der 25-Jährige die besagte Summe für SMS ausgegeben, damit seine ehemalige Freundin Aurah Ruiz aus der "Big Brother VIP Show" fliegt.

Der Flügelspieler war in der vergangenen Saison an Stoke City ausgeliehn. Aktuell spielt Jese im PSG-Team keine Rolle und soll offenbar kurz vor einer Rückkehr in seine Heimat Spanien stehen.