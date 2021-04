PSG - Kylian Mbappe über Wechselgerüchte: "Ich werde sprechen, wenn ich mich entschieden habe"

Der französische Superstar zählt zu den begehrtesten Angreifern weltweit. Eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft hat er noch nicht gefällt.

Kylian Mbappe, Angreifer des französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain, hat sich zum aktuellen Stand der Entscheidung über seine Zukunft geäußert. In einem Gespräch mit RTL sagte der 22-Jährige, dass sowohl in Sachen Vertragsverlängerung als auch bezüglich eines möglichen Transfers noch nichts entschieden sei.

"Wenn es Fortschritte gäbe, hätte ich bereits darüber gesprochen. Ich werde natürlich darüber sprechen, wenn ich mich entschieden habe", stellte Mbappe klar. Der Druck der Medien spiele "natürlich eine Rolle", so der Weltmeister von 2018: "Aber es ist nicht nur das. Das Wichtigste ist, sich dort gut zu fühlen, wo man ist. Und jeden Tag Spaß zu haben."

Bezüglich des medialen Drucks wurde Mbappe konkreter: "Die Kritik der Medien ist ermüdend. Vor allem, wenn man für einen Klub im eigenen Land spielt und auch für die Nationalmannschaft alles gibt."

Quarter-final, here we come !!! pic.twitter.com/Wo8P2ysjAi — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 10, 2021

Mbappe bei PSG: "Es ist anders für Spieler, die im Ausland spielen"

Im Ausland könnte ihn dieses Problem weit weniger plagen, meinte der Franzose: "Es ist anders für Spieler, die im Ausland spielen und nur für die Nationalmannschafts-Spiele zurückkommen. Ich bin die ganze Zeit über hier, also spricht man viel mehr über mich. Andere Spieler werden in einem anderen Kontext betrachtet. Aber ich wusste das, als ich bei Paris unterschrieben habe. Wir werden sehen."

Mbappe gilt als einer der begehrtesten Spieler weltweit. Da sein Vertrag 2022 ausläuft, könnte PSG nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für den 22-Jährigen fordern. Dass Mbappe prinzipiell verkauft werden soll, dürfte allerdings unwahrscheinlich sein: der 2017 für mindestens 160 Millionen Euro nach Paris gewechselte Mbappe traf allein in dieser Saison in 36 Pflichtspielen bereits 30-mal für den Hauptstadtklub.