PSG: Real Madrid gibt zweites Angebot für Kylian Mbappe ab

Der Poker um Kylian Mbappe zieht sich weiter. Real Madrid hat nun ein verbessertes Angebot für den PSG-Stürmer abgegeben.

Real Madrid lässt im Poker um Superstar Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain nicht locker und hat nach Informationen von Goal und SPOX ein zweites Angebot über 170 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen in Höhe von zehn Millionen Euro abgegeben.

Ein erstes Angebot der Königlichen in Höhe von 160 Millionen Euro hatte PSG noch abgelehnt, wobei Präsident Nasser Al-Khelaifi am Rande der Auslosung der CL-Gruppenphase am Donnerstag bei BeIn Sports auf seinem Standpunkt beharrte.

"Unsere Entscheidung steht fest und daran wird sich auch nichts ändern", sagte Al-Khelaifi, der sich für Mbappe eine Ablösesumme in Höhe von rund 220 Millionen Euro erhofft. Eine Summe, die Real Madrid keinesfalls bezahlen wird - dennoch ist man optimistisch, dass PSG das Angebot annimmt.

Mbappe-Poker: Real Madrid mahnt zur Geduld

"Wir sollten geduldig sein und abwarten", erklärte Real-Direktor Emilio Butragueno nach der Auslosung. Der Ball liege nun bei PSG, das ob des auslaufenden Vertrags von Mbappe im kommenden Sommer nun die letzte Chance hat, noch eine Ablöse für den 22-Jährigen zu erzielen.

Dass der französische Stürmer sich gerne den Königlichen anschließen will, ist kein Geheimnis mehr. Nach Informationen von Goal und SPOX sind sich sowohl die PSG-Spieler als auch Trainer Mauricio Pochettino darüber im Klaren, dass Mbappe den Klub noch verlassen wird.