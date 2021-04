PSG: Kylian Mbappe hat sich wohl gegen Vertragsverlängerung und für Wechsel zu Real Madrid entschieden

Seit Wochen wird über einen Wechsel des Franzosen zu Real Madrid spekuliert. Nun soll er PSG informiert haben, dass er nicht verlängern will.

Der franzöische Superstar Kylian Mbappe soll seinen Verein Paris Saint-Germain darüber informiert haben, dass er seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Wie der Radiosender Cadena SER bekanntgab, hat sich der Weltmeister von 2018 offenbar für einen Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid entschieden.

Verhandlungen zwischen Mbappe und PSG seit Wochen schleppend

Die Verhandlungen zwischen PSG und Mbappe kamen in den letzten Wochen bereits äußerst schleppend voran. Der 22-Jährige hatte die Öffentlichkeit immer wieder um Geduld gebeten und auch nach dem Champions-League-Viertelfinale in München (2:3) am Mittwochabend auf die Frage nach seiner Zukunft gegenüber Sky geantwortet: "Ich weiß es nicht."

Unterdessen hatte der Hauptstadt-Klub wohl immer stärker auf eine rasche Entscheidung gepocht.

Mbappe gilt als einer der begehrtesten Stürmer weltweit. Da sein Vertrag 2022 ausläuft, könnte PSG nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für den 22-Jährigen fordern.

Der 2018 für knapp 145 Millionen Euro nach Paris gewechselte Mbappe traf allein in dieser Saison in 38 Pflichtspielen bereits 32-mal für PSG.