Jüngster Spieler mit 20 Champions-League-Toren: PSG-Star Kylian Mbappe holt sich Rekord von Lionel Messi

PSG-Star Kylian Mbappe hat dank seines Doppelpacks beim 5:1-Erfolg im Champions-League-Spiel gegen Istanbul Barcelonas Lionel Messi einen Rekord abgenommen.

Der Franzose ist nun mit 21 Jahren und 355 Tagen der jüngste Spieler in der Historie der Königsklasse, dem 20 Treffer in diesem Wettbewerb gelangen. Zuvor hielt Messi mit 22 Jahren und 266 Tagen die Bestmarke.

21y 355d - Kylian Mbappé has now scored 20 goals in the UEFA , becoming the youngest player in the competition's history to reach this goal tally. Phenomenon. pic.twitter.com/9w98vuphmP