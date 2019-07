Offiziell: Maxi Gomez wechselt von Celta Vigo zum FC Valencia

Der Transfer von Celta Vigos Maxi Gomez zum FC Valencia ist fix. Im Gegenzug erhalten die Galizier Cash und zwei Spieler vom LaLiga-Konkurrenten.

Stürmer Maxi Gomez wechselt für 14 Millionen Euro von zum . Der 22-Jährige unterschrieb beim Champions-League-Teilnehmer einen bis 2024 datierten Vertrag mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 140 Millionen Euro.

Im Gegenzug kehrt zudem Santi Mina nach vier Jahren in Valencia nach Vigo zurück. Außerdem wechselt Jorge Saenz für zwei Jahre per Leihe zu den Galiziern. Der Innenverteidiger kam erst in diesem Sommer für zwei Millionen Euro vom CD Teneriffa nach Valencia.

Maxi Gomez: "Habe davon geträumt, in der zu spielen"

Neben Valencia wurde zuletzt auch als Interessent an Maxi Gomez gehandelt. Dort war der 22-Jährige ein Kandidat auf die Nachfolge Marko Arnautovics.

Gegenüber den Vereinsmedien sagte der Stürmer: "Ich bin sehr glücklich, mich Valencia anzuschließen. Das ist ein sehr großer Klub und ich bin sehr glücklich hier zu sein." Dabei freut sich der Angreifer vor allem auf die Auftritte in der Champions League: "Es ist sehr schön, Champions League spielen zu können. Ich habe das noch nie zuvor getan und schon in jungem Alter träumte ich davon."

Maxi Gomez wechselte 2017 für vier Millionen Euro vom uruguayischen Klub Defensor zu Celta Vigo. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rechtsfuß auf 13 Tore und fünf Assists in 36 Pflichtspieleinsätzen für die Nordspanier.