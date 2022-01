Max Kruse bei Schlag den Star: TV, LIVE-STREAM, Gegner - alle Infos zur Übertragung

Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse von Union Berlin tritt am Samstag, den 29. Januar 2022, in der TV-Show "Schlag den Star" an. Los geht's um 20.15 Uhr.

Sein Gegner in der Sendung, bei der es 100.000 Euro für den Gewinner gibt, ist der Schauspieler Frederick Lau.

Kruse hat Zeit für die Teilnahme am Format, weil am letzten Januar kein Spieltag in der Bundesliga stattfindet. Erst am 5. Februar steht der 33-Jährige wieder mit den Eisernen auf dem Platz, dann geht es nach Augsburg.

Max Kruse bei Schlag den Star: GOAL liefert alle wichtigen Informationen!

Max Kruse bei Schlag den Star: Wie läuft die Show ab?

Schlag den Star ist eine Spielshow beim Sender ProSieben. Dabei treten die beiden Teilnehmer in bis zu 15 Einzelspielen gegeneinander an. Das Spektrum ist breit gefächert.

Es gibt Denksportaufgaben, sportliche Herausforderung, Wissensspiele und vieles mehr. Für jedes Spiel gibt es Punkte für den Sieger. Wer Spiel eins gewinnt, bekommt einen Punkt auf sein Konto. Bei Spiel zwei gibt es dann zwei, bei Spiel drei dann drei, usw.. Gewinnt ein Kandidat die ersten elf Spiele am Stück, ist er vorzeitig der Gewinner der Show.

Sind beide Teilnehmer nach 15 Spielen bei 60 Punkten, gibt es ein Stechen und ein Entscheidungsspiel ermittelt den Sieger. 2021 nahm mit Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz zuletzt ein Fußballer am Format teil. Er verlor in 14 Spielen gegen den ehemaligen Handballer Pascal Hens.

Max Kruse bei Schlag den Star: Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wie bereits erwähnt ist Schlag den Star eine Sendung bei ProSieben und dort wird es das Duell zwischen Kruse und Lau am Samstag auch zu sehen geben. Der Free-TV-Sender überträgt ab 20.15 Uhr.

Moderiert wird die Show von Elton, als Kommentator bei den Spielen ist Ron Ringguth im Einsatz. Übrigens: Zwischen den Spielen wird es auch zwei musikalische Einlagen geben. James Morrison und Max Giesinger sind als Auftritt angekündigt.

Auf der eigenen Webseite bietet ProSieben das Programm auch als LIVE-STREAM an. Wer Schlag den Star am Samstag also via Notebook oder Smartphone verfolgen will, kann sich HIER kostenfrei registrieren und den Stream starten.

Max Kruse bei Schlag den Star: Wer ist Gegner Frederick Lau?

Frederick Lau wurde am 17. Augsut 1989 in Berlin geboren und ist ein deutscher Schauspieler. Vor allem die jüngeren Leser dürften ihn aus der Serie "4 Blocks" kennen. Dort spielt er Vince Kerner.

Lau war außerdem in über 40 Kinofilmen zu sehen. Dazu gehören Titel wie "Die Welle", "Türkisch für Anfänger" oder "Nightlife".

Seit September 2013 ist er mit der Radio- und Fernsehmoderatorin Annika Klipp liiert. 2015 wurde geheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Anfang Dezember hatte der BVB-Fan beim Spiel gegen den FC Bayern München für Aufstehen gesorgt, nachdem er angeblich einen FCB-Mitarbeiter angespuckt haben soll.

Max Kruse bei Schlag den Star: Steckbrief des Union-Angreifers