Max Kruse räumt erneut bei der World Series of Poker ab

Für Wolfsburgs Stürmer Max Kruse läuft es in der Sommerpause am Pokertisch weiter prächtig

Max Kruse hat nach seinem Erfolg am Donnerstag bei der World Series of Poker erneut abgeräumt. Für den Final Table reichte es aber nicht.

Unter 264 Spielern schaffte es der Profi des VfL Wolfsburg in der Variante "H.O.R.S.E" am Ende auf den 52. Platz und durfte sich deshalb über ein Preisgeld in Höhe von 3.760 Dollar freuen. Der Buy In betrug 1500 Dollar.

World Serie of Poker: Max Kruse wartet weiter auf ein Bracelet

Dabei war Kruse nach einem "unglaublichen Run" in der Nacht zum Donnerstag auf Platz zwei liegend in den Tag gestartet. Kurz zuvor hatte Kruse im Modus "2-7-Lowball" noch den Final Tabel erreicht und das Turnier letztlich auf Rang sieben beendet (Preisgeld: 14.000 Dollar).

Kruse bleibt der Traum nach dem Gewinn eines Bracelets also weiterhin verwehrt. Das schaffte dafür der Berliner Nino Ullmann, der das "Event #33: $3.000 6-handed No-Limit-Holdem" gewann und sich somit ein Preisgeld von 594.079 Dollar sicherte.