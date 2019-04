Max Kruse mit Super-Monat: Werder-Angreifer überflügelt Lionel Messi und Co.

Max Kruse von darf sich über eine ganz besondere Bestmarke freuen: Der Angreifer war im März an neun Toren (sechs Treffer, drei Vorlagen) direkt beteiligt. Ein Wert, der von keinem anderen Spieler aus den europäischen Top-fünf-Ligen getoppt wurde.

Auf Platz zwei rangiert Lionel Messi vom . 'La Pulga' steuerte im vergangenen Monat ebenfalls sechs Tore, allerdings nur einen Assist bei. Karim Benzema von kam auf drei Tore sowie drei Vorlagen, während Bayern-Torjäger Robert Lewandowski sechsmal ins gegnerische Netz traf.

