Nach Auswärtssieg mit Union Berlin: Max Kruse schießt gegen Bochum-Fans

Angreifer Max Kruse von Union Berlin hat nach dem 1:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum gegen Teile der Heimfans geschossen.

Kruse postete in seiner Instagram-Story ein Video aus dem Mannschaftsbus und wandte sich damit an die VfL-Fans: "Siege wie heute schmecken am besten. Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, 80 oder 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und dachten: Heute gehen wir ins Stadion."

Kruse schießt Union zum Sieg gegen Bochum

Kruse gelang in der 16. Minute der Siegtreffer für die Hauptstädter. Während des Spiels wurden die Union-Spieler mehrfach mit Bierbechern von den Rängen beworfen. Auch Trainer Urs Fischer war in hitzige Diskussionen mit den Fans verwickelt.

Schon nach dem Spiel tobte Kruse bei WDR2. "Ich habe selten so asoziale Fans wie hier erlebt", schimpfte der ehemalige Nationalspieler. Auf Instagram legte er dann noch einmal nach und zeigte seine Genugtuung: "Das war wohl nichts, meine Lieben. Gute Nacht euch!"