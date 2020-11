Max Kruse mit kurioser Anekdote: Hätte fast mein Bett abgefackelt

Max Kruse hat eine kuriose Anekdote aus seiner Zeit in Istanbul verraten, wobei er mit einer Shisha beinahe sein Bett abgefackelt hätte.

Stürmer Max Kruse von hat in einem Video auf Twitch eine kuriose Anekdote aus seiner Zeit bei erzählt, als der 32-Jährige mit einer Shisha-Pfeife fast einen Brand ausgelöst hätte.

"Ich habe in Istanbul im Bett gespielt mit Pfeife. Dann hab ich einen Sieg geholt. Hab mich so gefreut – und dann war es passiert", so Kruse.

Max Kruse zündet beinahe Bett an

Er habe dann "nämlich am Schlauch gezogen. Und dann ist die ganze Shisha aufs Bett gefallen und hat mir mein ganzes Laken und so durchgebrannt."

Kruse spielt mit seinen Abonnenten regelmäßig auf dem Streamingkanal und verrät nebenbei einige Geschichten aus seinem Privatleben.