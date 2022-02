Kolumne: Wie Max Eberl in Gladbach zermürbt wurde

Eine Woche liegt der emotionale Rücktritt von Max Eberl nun zurück, doch auch angesichts der Spielpause ist das Thema noch immer präsent. Schließlich wird es der erste Spieltag für Borussia Mönchengladbach seit fast genau 23 Jahren ohne Eberl in einer offiziellen Funktion sein.

Noch prüft der Bundesligist zwar die Auflösung des noch viereinhalb Jahre laufenden Vertrags, weil man sonst bei einer Rückkehr Eberls ins Geschäft vor 2026 auf alle Ansprüche einer finanziellen Entschädigung verzichten würde. Doch das Kapitel Borussia ist seit vergangenem Freitag endgültig abgeschlossen.

Auch weil das Präsidium dieses Ende mit Schrecken unbedingt vermeiden wollte und bis zuletzt auf einen Verbleib hoffte, steht der fünfmalige Deutsche Meister nun vor einem Scherbenhaufen. Schließlich hatte Eberl schon im Herbst intern deutlich gemacht, dass er so schnell wie möglich weg wollte. Wie konkret diese Gespräche waren, zeigt sich daran, dass laut Sport Bild bereits vor Weihnachten Klopp-Berater Marc Kosicke an Eberls Seite war, als dieser auf einen sofortigen Abschied gedrängt haben soll. Auch Trainer Adi Hütter wusste seitdem Bescheid ("Das war ein absoluter Nackenschlag für mich").

Gladbach-Präsident Königs: Eberls Entschluss "respektiert, nicht akzeptiert"

Dennoch hofften die Vereinsbosse weiter auf ein Umdenken. "Als Max Eberl uns im Oktober zum ersten Mal gesagt hat, dass er aussteigen will, waren wir erschrocken. Wir haben alles dafür getan, um ihn zu halten, um ihn umzudrehen", erklärte Präsident Rolf Königs. Daher habe man den Abschied auch nur "respektiert, nicht akzeptiert".

Drei Tage vor Ende der Winter-Transferperiode und mitten im Abstiegskampf hinterließ der Mann, der im sportlichen Bereich über Jahre immer das letzte Wort hatte, ein Machtvakuum. Dabei hatte der ehemalige Profi, der Anfang 1999 von Greuther Fürth in einer tabellarisch noch schlimmeren Situation zum damaligen Tabellenletzten kam, schon Ende 2020 über seinen Abschied nachgedacht.

Offenbar stellte er zwei Bedingungen für eine Zukunft am Niederrhein: Eine längere Auszeit und die Zusage, eher mehr als weniger investieren zu können, um sich dauerhaft in der Bundesliga-Spitze festsetzen zu können. Beides wurde ihm angeblich zugesagt. "Wir wollen dieses Level weiter anheben", sagte er selbst.

Max Eberls Bedingung vor Verlängerung 2020: Mehrwöchige Auszeit

Weil die Vereinsführung offenbar davon ausging, dass der Baumeister des erfolgreichsten Jahrzehnts seit der Wiedervereinigung lukrative Angebote der Konkurrenz vorliegen hatte (u.a. vom FC Bayern), wollte man schnell handeln und gab Eberl einen Vertrag über mehr als fünf Jahre sowie die Entscheidungshoheit in allen sportlichen Fragen und stimmte auch der ungewöhnlichen mehrwöchigen Abwesenheit zu.

"Was steckt hinter dieser Auszeit? Ist Eberl krank, hat er private Probleme, hat er daheim die Handwerker oder lernt er intensiv Spanisch für eine Zukunft im internationalen Business?", fragte die Süddeutsche Zeitung. Doch diese Vermutungen, auch die ernsthaften, wurden von allen Seiten zurückgewiesen. Vielmehr sollte es sich um eine Art Erholungspause handeln.

"Er nennt diesen Klub 'mein Baby', wahlweise: 'eine Passion'. Aber wenn man klug ist, dann lässt man sich eben vom Nachwuchs oder einer Passion nicht bis zur Erschöpfung beanspruchen, sondern nimmt sich rechtzeitig mal selbst raus. Genau das versucht Eberl im Januar", erklärte die SZ.

Max Eberl: Immer informiert auf der Schweizer Hütte

Aber der erhoffte Neustart misslang, trotz mehrerer Wochen auf einer Hütte in der Schweiz. Denn richtig abschalten konnte Eberl auch dort nicht. "Das Handy ist mein treuester Begleiter", hatte er schon vorher seine Erreichbarkeit vermeldet. Also war er doch immer informiert über die Geschehnisse in der Heimat, und als Breel Embolo von der Polizei bei einer im Lockdown verbotenen Corona-Party erwischt wurde, kehrte Eberl als Krisenmanager früher als geplant zurück.

Sofort war er wieder mittendrin, die Ruhe der Berge und die Erholung schnell verflogen. "Der Aufprall danach war sehr hart", hat er später der Welt gesagt. Zumal die Tendenz seitdem genau in die entgegengesetzte Richtung zeigte, die man in Gladbach unter Eberls Führung gewohnt war: nach unten.

Gladbach unter Max Eberl: Bis 2020 ging es fast nur aufwärts

Als der seinerzeit gerade 35-Jährige im Oktober 2008 vom Nachwuchskoordinator zum Sportdirektor befördert worden war, waren die Gladbacher wenige Monate zuvor zum zweiten Mal nach 2001 aus der Zweiten Liga ins Oberhaus zurückgekehrt. Dreimal rettete sich der Klub danach vor dem erneuten Abstieg, dann ging es nach der erfolgreichen Relegation 2011 steil aufwärts: Dreimal schaffte das Erfolgsteam der 70er Jahre die Qualifikation für die Champions League und dort zuletzt Ende 2020 unter Marco Rose sogar erstmals überhaupt den Sprung ins Achtelfinale.

"Alle zusammen haben wir uns in eine hervorragende Position gebracht. Und jetzt wollen wir unbedingt wissen, wie diese Geschichte hier weitergeht und mit neuen Ideen und Visionen weiterkommen", erklärte Eberl danach zuversichtlich. Doch stattdessen ging es nur noch abwärts: Rose verkündete dank Ausstiegsklausel seinen Wechsel nach Dortmund, die Mannschaft wurde von den vorderen Rängen durchgereicht und schaffte nach einer desaströsen Rückrunde nicht mal mehr den Einzug in die europäisch drittklassige Conference League.

Chapeau Max Eberl. Überragender Manager und Typ mit richtig großen Eiern. Gute Erholung, Max! — Toni Kroos (@ToniKroos) January 28, 2022

Trotz der fehlenden internationalen Einnahmen und der riesigen Millionenverluste durch die Corona-Ausfälle, die die ambitionierten Planungen weitgehend zunichte gemacht haben, griff Eberl noch einmal in die Kasse und zahlte 7,5 Millionen Euro, um Wunschtrainer Adi Hütter in Frankfurt loszueisen. Die Wende jedoch blieb auch in dieser Saison aus, die Borussen verloren vier der letzten fünf Spiele des Jahres, kassierte dabei 18 Tore und beendete die Hinrunde mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Ich bin froh, wenn 2021 endlich vorbei ist", sagte Eberl.

Zwar begann das neue Jahr mit dem Sieg beim ersatzgeschwächten FC Bayern, doch danach schieden die Gladbacher kläglich im Pokal gegen Zweitligist Hannover aus und verloren zweimal in der Liga. Und dann hatte Eberl genug. Über die genauen Details des sofortigen Rückzugs weiß man zu wenig, auch äußerte sich der Ex-Sportchef nicht konkret zu seinen gesundheitlichen Problemen. "Ich kann für diesen großartigen Klub nicht mehr arbeiten, weil ich krank bin. Ich bin erschöpft. Ich will einfach raus aus der Mühle", erklärte er.

Max Eberl: Zermürbt durch lange Negativliste

Am Ende ist wohl unbestritten, dass Eberl einfach keine Kraft mehr hatte. Zermürbt von einer langen Negativliste: den ungewohnt anhaltenden Misserfolgen, dem ungewohnt heftigen Gegenwind in den Medien, der Öffentlichkeit und bei vielen Fans, den personellen Fehlgriffen bei Spielern sowie bei Rose und bislang bei Hütter, der auch internen Kritik an der mehr als unglücklichen Installierung seiner Lebensgefährtin Sedrina Schaller als Teammanagerin, den schwierigen Aussichten angesichts der finanziell massiv erschwerten Bedingungen für den nötigen Kaderumbau und einfach nach mehr als 13 Jahren einer fehlenden Energie für diesen körperlich und vor allem psychisch belastenden Fulltime-Job.

Dennoch greift die beinahe reflexhafte Forderung nach einem möglichst sofortigen Umdenken zu kurz, so nachvollziehbar sie auch sein mag. "Vor seiner Entscheidung habe ich sehr großen Respekt. Ich glaube aber nicht, dass sich etwas ändern wird", meinte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel: "Wenn man im Fußball etwas entscheidet, wird man von Millionen Menschen bewertet. Manchmal in einer Art und Weise, die schwierig ist. Aber darüber beschwere ich mich nicht - das ist der Job."

Zumal es eine solche Überlastung nicht nur im Profi-Fußball gibt und Stress individuell völlig unterschiedlich empfunden wird. Deshalb haben ja viele Menschen Depressionen oder vergleichbare Probleme, für die man auf den ersten Blick keine Gründe findet. Denn die Ursachen sind vielfältig - und sehr oft kommen die Auslöser weniger von außen denn von innen.

Max Eberl: in Gladbach im Laufe der Jahre sportlicher Alleinherrscher

Den Druck macht man sich oft selbst, häufig gerade in Führungspositionen. Und so lange es nach oben geht, wächst man eher mit der gestiegenen Verantwortung und der zunehmenden Erwartungshaltung. Daher hat der Perfektionist Eberl vermutlich in bester Absicht im Laufe der Jahre mehr und mehr die Rolle des sportlichen Alleinherrschers übernommen, auch weil andere wie Geschäftsführer Stephan Schippers, Kaderplaner Steffen Korell oder das Präsidium mit den beiden Vize Rainer Bonhof und Hans Meyer ihn ließen.

Es habe sich, schrieb der Borussen-Fanblog Seitenwahl.de kurz vor Eberls Demission in einer kritischen Analyse, "in mehr als einem Jahrzehnt die Routine eingebürgert, den Sportdirektor alles, selbst Kleinkram, persönlich begutachten und entscheiden zu lassen". Und weiter: "Hier wird einem Einzelnen viel zu viel Macht eingeräumt, freiwillig, ohne Not. Für Neuerung und Fortschritt ist das tödlich, und es macht sich jetzt doppelt schwer bemerkbar, wo der starke Mann angezählt ist."

Max Eberl lehnte Doppelspitze mit Rouven Schröder ab

Doch Eberl selber lehnte 2019 das Modell einer Doppelspitze mit einem Sportdirektor neben oder unter ihm, um sich breiter aufzustellen und die Arbeitslast zu reduzieren, ab. Dies gab Präsident Königs auf der Pressekonferenz zu. Angeblich soll man damals mit Topkandidat Rouven Schröder sehr weit gewesen sein. Im Nachhinein wäre es vermutlich die bessere Lösung gewesen.

"Man muss sich dazu zwingen, dass man mehr verteilt", sagte Bielefelds Sportchef Samir Arabi dazu: "Man schafft das alles nicht allein." Doch in Gladbach ging es weiter wie zuvor - mit dem bekannten Ende. Einen Vorwurf gegen Eberl sollte man daraus jedoch nicht konstruieren. Schließlich ist es durchaus positiv, wenn Menschen mit Herzblut und Begeisterung bei der Sache sind und in ihrem Beruf eine Berufung sehen. "Ich beende etwas, das mein Leben war", sagte Eberl bei seinem Abschied.

Bosse wie Max Eberl oder Oliver Ruhnert leben für die Arbeit

Dass es aber für "Überzeugungstäter" wie ihn nahezu unmöglich ist, ein oder gleich mehrere Gänge bei gleichzeitig laufender Maschine herunterzuschalten, hat sein Kollege Oliver Ruhnert diese Woche eindrücklich geschildert. "Ich kann mich nicht damit identifizieren, wenn ich nur eine Rolle spiele und nur hier arbeite. Sondern ich lebe auch meinen Job", sagte der Sportchef von Union Berlin.

"Ich weiß, dass es den ein oder anderen Kollegen manchmal gibt, der seinen Job auch macht, aber der macht halt seinen Job. Ich würde mir manchmal wünschen, das so zu trennen." Aber das könne er nicht, so Ruhnert weiter "Ich glaube, bei Max ist das sehr ähnlich."

Borussia Mönchengladbach: "Hinter Max Eberl kommt ganz lange nichts"

Nun also ist Eberl erstmal weg und vorerst niemand da, der in seine großen Fußspuren treten kann. "Borussia steht vor einem Umbruch. Und genau zu dieser Zeit ist der Verein ohne Führung. Denn hinter Max Eberl kommt ganz lange nichts", schrieb das Fanportal Seitenwahl.de. Der von ihm selbst vorgeschlagene Korell hat die Nachfolge abgelehnt und will weiter in der zweiten Reihe agieren.

Dabei brauchen die Gladbacher eigentlich sofort einen neuen Sportboss. Mittelfristig, um den Umbau des Kaders mit knappen Mitteln voranzubringen. Und vielleicht sogar kurzfristig, denn falls die Borussen weiter nicht punkten sollten, muss zwangsläufig auch über den Trainer diskutiert werden. Deshalb hoffen alle Beteiligten, natürlich auch wegen der Millionenablöse, dass Hütter bald die Kurve kriegt.

Gladbach: Angeblich drei Namen auf der Shortlist weit oben

Zumal ein Eberl-Nachfolger momentan nicht in Sicht ist. Angeblich sollen die Gladbacher nach der Rücktrittsankündigung im Herbst eine Shortlist mit möglichen Kandidaten erstellt haben, auf der der erneut Schröder sowie Ex-Coach Dieter Hecking und Berns Sportchef Christoph Spycher ganz weit oben standen.

Allerdings haben erst Hecking ("Ich besitze beim 1. FC Nürnberg einen Vertrag bis 2023. Der ist für mich bindend") sowie jetzt auch der Schalker Sportdirektor Schröder abgesagt, und auch ein sofortiger Wechsel von Spycher, Sportchef beim Schweizer Meister YB Bern, gilt praktisch als ausgeschlossen. Gleiches trifft auf den vermutlich kompetentesten Mann zu, der derzeit frei verfügbar ist. Horst Heldt wäre als langjähriger Spieler und Manager von Erzrivale 1. FC Köln dem Anhang nicht vermittelbar.

Gladbach: Könnte Jörg Schmadtke zurückkehren?

Bleibt die Frage, ob das auch für Jörg Schmadtke gelten würde. Der Sportchef des VfL Wolfsburg soll laut übereinstimmenden Berichten spätestens 2023 aufhören, doch vielleicht wäre ein vorzeitiger Wechsel angesichts der massiven Kritik an ihm aufgrund der sportlichen Probleme in der VW-Stadt eine denkbare Option.

Zwar war auch Schmadtke wie Heldt als Geschäftsführer in Köln tätig, aber er hat zudem eine Gladbacher Vergangenheit: Im September 1998 sprang der Torhüter, der eigentlich seine Karriere bereits beendet hatte, für wenige Wochen als Ersatzmann für den verletzten Uwe Kamps ein, bestritt aber hinter dem jungen Robert Enke kein Spiel mehr.

Am Ende der Saison stieg Schmadtke, mittlerweile zum Torwarttrainer umfunktioniert, mit den Borussen ab. So wie der vor fast genau 23 Jahren in der Winterpause verpflichtete Außenverteidiger Max Eberl.