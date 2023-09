"Darum muss er ja ein Thema sein": Lothar Matthäus spricht über möglichen Wechsel von Max Eberl zum FC Bayern München

Leipzigs Geschäftsführer Sport wird mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

WAS IST PASSIERT? Lothar Matthäus hat sich zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Max Eberl von RB Leipzig zum FC Bayern geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Bayern München will gute Leute in den wichtigsten Positionen. Darum muss er ja ein Thema sein", sagte Matthäus vor dem Bundesliga-Kracher zwischen Leipzig und Bayern (Samstag, 18.30 Uhr) der Deutschen Presse-Agentur.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, dass Eberl bereits im kommenden Frühjahr nach München wechseln könnte. Leipzigs Geschäftsführer Sport selbst und Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß würden daran arbeiten, diesen Plan in die Tat umzusetzen.

WIE GEHT ES WEITER? Mit einem schnellen Wechsel rechnet Matthäus allerdings nicht. "Ich gehe davon aus, dass er einer ist, der den Verein nicht so schnell wechselt", so der deutsche Rekordnationalspieler.

Eberl hatte nach seinem gesundheitsbedingten Aus im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach den Job bei RBL im Dezember des vergangenen Jahres angetreten. Bei den Sachsen steht der 50-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag.

Zuletzt musste sich Eberl beim Gastspiel in Gladbach erneut Beschimpfungen und Schmähungen der Borussia-Fans gefallen lassen. Matthäus hat dafür kein Verständnis.