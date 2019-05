Mauro Icardi: "Ich will bei Inter Mailand bleiben"

Der Argentinier sorgt in Mailand seit Monaten für Schlagzeilen. Einen Wechsel strebt er nach eigenen Angaben aber nicht an.

Starstürmer Mauro Icardi hat sich zum italienischen Top-Klub bekannt. Der Argentinier, um den es seit Monaten Wechselgerüchte und Ärger im Verein gibt, will bei den Nerazzurri bleiben. Das erklärte er in einem Post bei Instagram.

Icardi sagte: "In der jüngeren Vergangenheit hat es Medienberichte gegeben, in denen meine Absichten nicht richtig wiedergegeben wurden. Ich möchte unsere Fans davon unterrichten, dass ich Inter wiederholt über meinen Willen informiert habe, hier zu bleiben. Ich hoffe, es kommt nun nicht mehr zu Missverständnissen."

Inter Mailand: Mauro Icardi steht bis 2021 unter Vertrag

"Ich verstehe, dass es im Interesse der Medien liegt, Fake News zu verbreiten, daher möchte ich die Dinge persönlich klarstellen", so Icardi weiter. "Ich habe meinem Willen zum Verbleib bereits kundgetan, denn Inter ist meine Familie. Die Zeit wird zeigen, wer die Wahrheit spricht. Forza Inter, immer."

Hinter Icardi und Inter liegen turbulente Monate. Nachdem Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2021 laufenden Vertrags nicht zu einer Einigung führten und er für Unruhe in der Kabine gesorgt hatte, wurde er des Kapitänsamtes enthoben. Daraufhin weigerte er sich wochenlang zu trainieren und zu spielen, schob Knieprobleme als Begründung vor.

Während dieser Zeit gab es immer wieder Wechselgerüchte, vor allem und wurden als mögliche neue Klubs des Angreifers genannt. Icardi und seine Frau und Beraterin Wanda Nara sorgten dabei mit teil kontroversen Aussagen immer wieder für unterschiedliche Signale, was die Zukunftsplanung angeht.

Der achtmalige Nationalspieler, der in der Jugend für den stürmte, kam 2013 für 13 Millionen Euro Ablöse von zu Inter. In dieser Saison erzielte er in 35 Pflichtspieleinsätzen 16 Tore, dazu lieferte er