Inter Mailand: Mauro Icardi reist aus Trainingslager ab und verpasst Asien-Reise - nimmt Wechsel Fahrt auf?

Die Zeichen bei Mauro Icardi stehen ohnehin auf Abschied. Nun verließ der Italiener das Trainingslager Inters und reist auch nicht mit nach Asien.

Stürmerstar Mauro Icardi hat das Trainingslager des italienischen Spitzenklubs im schweizerischen Lugano am Samstag "in gegenseitigem Einvernehmen" verlassen, um zuhause in Mailand weiter an seiner physischen Verfassung zu arbeiten. Wie die Nerazzurri bekanntgaben, wird er auch die anstehende Asien-Reise der Mannschaft des neuen Trainers Antonio Conte nicht mit antreten.

Ein Abschied des argentinischen Torjägers könnte damit nun Fahrt aufnehmen. Inter-Boss Giuseppe Marotta hatte vor einigen Tagen bei Sky Sport Italia bereits angekündigt, dass die Italiener trotz Vertrages bis 2021 nicht mehr mit Icardi planen. Medienberichten zufolge sollen der SSC Neapel und Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen haben.

Inter: Mauro Icardi war vergangene Saison zwei Monate lang suspendiert

Icardi war vergangene Saison zwei Monate lang suspendiert gewesen, weil er die Reise zum Europa-League-Spiel bei im Februar nicht mitmachen wollte, nachdem ihm der damalige Trainer Luciano Spalletti das Kapitänsamt entzogen hatte. Im April feierte Icardi sein Comeback, kam letztlich noch auf 17 Tore in 37 Pflichtspieleinsätzen.

.@MauroIcardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano.

Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo.

Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia#FCIM — Inter (@Inter) 13. Juli 2019

Icardi trägt seit 2013 das Inter-Trikot, war seinerzeit von Genua ins San Siro gewechselt. Insgesamt erzielte er bisher 124 Tore für den 18-maligen italienischen Meister.