Beraterin bestätigt: Mauro Icardi wird auch kommende Saison für Inter spielen

Trotz der Querelen in den vergangenen Monaten plant Mauro Icardi wohl bei Inter zu bleiben. Das erklärte zumindest seine Ehefrau und Beraterin.

Mauro Icardi wird auch in der kommenden Saison für in der auflaufen. Das erklärte zumindest seine Ehefrau und Beraterin Wanda Nara gegenüber Verissimo.

"Wir werden auch nächstes Jahr hier (bei Inter) sein", sagte Nara. "Mauro wird weiter teffen, da er die Stärke seiner Familie spürt. Er ist ruhiger geworden und versteht sich gut mit seinen Mitspielern."

Icardi war bei Inter Mailand von Februar bis April suspendiert

Erst Anfang April kehrte er nach einer rund zweimonatigen Suspendierung in den Kader der Nerazzurri zurück. Nachdem ihm Trainer Luciano Spaletti im Februar das Kapitänsamt entzog, wurden Gerüchte um einen möglichen Wechsel laut. In diesem Zusammenhang wird er immer wieder mit in Verbindung gebracht.

Seit dem 4:0-Sieg gegen den am 3. April stand Icardi wieder in jedem Ligaspiel für Inter auf dem Rasen. Wettbewerbsübergreifend kam er in der laufenden Saison bisher 31-mal für die Mailänder zum Einsatz und erzielte dabei 16 Tore.