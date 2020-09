Maurits Kjaergaard: Das dänische Juwel, das sogar besser als Eriksen sein soll

Topklubs wie Juventus und United sollen ihn gejagt haben, in Dänemark halten ihn einige für besser als Christian Eriksen. Das ist Maurits Kjaergaard.

PORTRÄT

Maurits Kjaergaard hatte gerade erst die Torte zur Feier seines 16. Geburtstages verdaut, da war der Blondschopf aus schon fast drei Millionen Euro wert. Exakt 2,7 Millionen legte RB Salzburg nämlich im Juli 2019 auf den Tisch, um Kjaergaard von Lyngby BK nach Österreich zu holen.

Kjaergaard ist Mittelfeldspieler, 1,86 Meter groß und für sein Alter körperlich schon sehr weit. Eine sehr feine Technik und eine extrem gute Übersicht machen den inzwischen 17-Jährigen, der sich auf der Sechs oder der Acht am wohlsten fühlen, im Mix zu einem der wohl spannendsten Talente Europas.

Bei Lyngby BK, dänischer Erstligist und Kopenhagener Vorortklub, wurde Kjaergaard ausgebildet, durfte dort schon mit 15 erstmals in der zweiten Mannschaft ran. Er ist Teil von Dänemarks starkem 2003er-Jahrgang, der in der U17 zuletzt mit Testspielsiegen gegen oder für Furore sorgte.

Maurits Kjaergaard: Sogar besser als Christian Eriksen in seinem Alter?

Einige Experten in Dänemark halten vor allem auf Kjaergaard extrem große Stücke. Er soll sogar besser sein als Superstar Christian Eriksen im gleichen Alter - und der legte bekanntlich eine Weltkarriere hin, steht inzwischen bei unter Vertrag.

Bevor Salzburg im Sommer 2019 zuschlug, hatte Kjaergaard wohl auch Angebote von internationalen Topklubs wie , oder Amsterdam vorliegen. Auch soll seinerzeit an ihm dran gewesen sein.

Bild: Imago Images / GEPA Pictures

Der dänische Junioren-Nationalspieler entschied sich aber für den Weg über Salzburg. Dort hat er einen Vertrag bis 2022 unterschrieben, kam vergangene Saison aber noch nicht in der ersten Mannschaft zum Einsatz.

Stattdessen schaffte er es mit den Österreichern bis ins Halbfinale der UEFA , wo er als einer der jüngsten Spieler auf dem Feld gegen die U19 Real Madrids antreten durfte. Mit 2:1 behielten die Königlichen letztlich die Oberhand.

Maurits Kjaergaard: Erfolgreiches U20-Debüt gegen

Ansonsten kam Kjaergaard für Salzburgs Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga zum Einsatz, in 13 Partien gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen. Vor allem in der Endphase der Saison zeigte er seine Klasse, überzeugte auch auf ungewohnter Postion im rechten Mittelfeld.

Kommende Spielzeit könnte also durchaus der nächste Schritt für Kjaergaard anstehen, winkt der Sprung in Salzburgs erste Mannschaft. Als Lohn für seine starken Leistungen debütierte er jüngst gegen Deutschland auch bereits für Dänemarks U20-Nationalelf, feierte gegen die meist zwei Jahre älteren DFB-Kicker Anfang September einen 2:1-Erfolg.