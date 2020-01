Vor Serge Gnabry: Matthias Ginter zum Nationalspieler des Jahres gewählt

Der Gladbacher erzielte nicht nur das Tor des Jahres in der DFB-Elf, sondern wurde auch zum Spieler des Jahres gekürt.

Abwehrspieler Matthias Ginter ist zum "Nationalspieler des Jahres 2019" gewählt worden. Der 25 Jahre alte Profi von erhielt bei einer Online-Abstimmung des Fan Club Nationalmannschaft 37 Prozent der Stimmen.

Ginter verwies die Bayern-Profis Serge Gnabry (28,3) und Joshua Kimmich (8,4) auf die Plätze. Der Rio-Weltmeister war im abgelaufenen Länderspieljahr nach der Verletzung von Niklas Süle (Bayern München) zum neuen Abwehrchef der Nationalmannschaft aufgestiegen.

Zuvor hatte Ginter schon die Wahl zum "Tor des Jahres" in der DFB-Auswahl gewonnen. Sein Hacken-Treffer beim 4:0-Sieg in seinem "Wohnzimmer" in Mönchengladbach gegen Weißrussland (16. November) war für die abstimmenden Fans das schönste im Länderspieljahr 2019.