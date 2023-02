Sind Mats Hummels und Cathy Hummels noch zusammen? GOAL blickt auf die Beziehung der beiden.

Mats und Cathy Hummels' Beziehung ist wohl eine der populärsten in der Fußballbranche. Aber sind die beiden überhaupt noch zusammen?

Wann kamen Mats und Cathy Hummels zusammen?

Mats und Cathy Hummels verbindet eine langjährige Partnerschaft. Im Jahr 2007 kamen die beiden zusammen und zeigten sich auch oft in der Öffentlichkeit gemeinsam.

Auch bei Fußballspielen war Cathy oft im Stadion zu sehen, so auch im Sommer 2014, als die deutsche Nationalmannschaft den Weltmeister-Titel gewann.

Haben Mats Hummels und Catherine "Cathy" Fischer-Hummels Kinder?

Mats Hummels und Catherine "Cathy" Fischer-Hummels wurden im Jahr 2018 erstmalig Eltern. Damals brachte Cathy den heute 5-Jährigen Ludwig Hummels zur Welt.

Mats Hummels, Frau: Ist er noch mit Cathy Hummels zusammen?

Sind die beiden also noch zusammen? Klare Antwort: Nein, das sind sie nicht. Im vergangenen Jahr gaben Mats und Cathy die Trennung bekannt, seit Dezember 2022 ist die Scheidung auch in trockenen Tüchern.

"Also es war auf jeden Fall auch oft sehr schwer, den Menschen, den du so geliebt hast und auch irgendwie noch liebst, mit anderen Frauen zu sehen. Aber er ist mir ja in der Hinsicht nichts schuldig", sagte Cathy Hummels bei Exclusiv.

Waren Mats und Cathy Hummels verheiratet?

Ja, das waren sie. Im Juni 2015 gaben sich Mats und Cathy das Ja-Wort. Sieben Jahre später folgte die Trennung - für beide war dies keine einfache Entscheidung, wie sie in Interviews erläuterten.

Mats Hummels, Frau: Ist der BVB-Star in einer Beziehung?

Medienberichten zufolge datete der BVB-Innenverteidiger nach der Trennung bereits mehrere Frauen, eine Beziehung bestätigte Hummels bis jetzt allerdings nicht.

Und wie sieht es bei der Ex-Frau aus? Cathy Hummels erklärte im oben genannten Interview: "Die letzten Tage wurde ich oft gefragt, ob ich viel Liebe oder sogar eine NEUE Liebe in meinem Leben habe. Ja, hab' ich. Die Liebe zu mir selbst", und verneinte damit die Frage, ob die 35-Jährige bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Mats und Cathy Hummels: Die wichtigsten Facts im Überblick

Beziehungsdauer 2007 - 2022 Hochzeitsdatum 15. Juni 2015 Kinder Ludwig Hummels Aktueller Beziehungsstatus -