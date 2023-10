"Selbst wenn er nur eine Minute spielt, kreiert er zwei Chancen": Thierry Henry erklärt besondere Qualität von Bayern-Stürmer Mathys Tel

Bei Bayern ist Tel der Superjoker. Und auch Frankreichs U21-Coach hält große Stücke auf den 18-Jährigen.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Weltklassestürmer Thierry Henry, seit August U21-Nationaltrainer Frankreichs, hat von den Fähigkeiten seines Schützlings Mathys Tel vom FC Bayern München geschwärmt.

WAS WURDE GESAGT? "Er macht außergewöhnliche Dinge. Wenn er in ein Spiel kommt, merkt man das sofort", lobte Henry und führte aus: "Er macht Tore und sucht immer den Weg nach vorne, wenn er reinkommt. Und selbst wenn er nur eine Minute spielt, kreiert er zwei Chancen. Das darf man nicht übersehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? In seiner Funktion als U21-Nationalcoach profitierte Henry am Freitag selbst von Tels Joker-Qualitäten. Im U21-EM-Qualifikationsspiel von Frankreichs Junioren in Bosnien-Herzegowina verhalf er dem Bayern-Talent zum Debüt, wechselte ihn in der 77. Minute beim Stand von 1:1 ein. In der Nachspielzeit ebnete Tel dann mit herausragendem Assist für Arnaud Kalimuendo den Weg zum wichtigen 2:1-Auswärtserfolg der Franzosen.

Tel habe zwar natürlich noch Verbesserungspotenzial in seinem Spiel, führte Henry aus. "Er muss noch an einigen Dingen arbeiten: Sein Spiel mit dem Rücken zum Tor, seine Kontrolle." Dennoch setzte der 46-Jährige sein Loblied fort: "Das, was du anderen Stürmern immer mal wieder sagen musst, hat er schon. Damit meine ich Dinge wie: 'Du musst pressen, du musst in den Rücken der Abwehr kommen, du musst widerstandsfähig sein'. All das macht er bereits - und schießt dazu noch Tore. Das ist schon sehr beeindruckend. Speziell, wenn man seine Spielminuten bedenkt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tel hat in der laufenden Saison in 310 Pflichtspielminuten für Bayern bereits sechs Tore erzielt und einen weiteren Treffer aufgelegt.

Insgesamt steht der 18-jährige Franzose bis dato bei zwölf Toren in 39 Einsätzen für Bayern, das ihn 2022 für 20 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach München geholt hatte.