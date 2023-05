FC Bayern: "Würde ihm nicht gut tun!" Ratschlag von Michael Reschke wegen Mathys Tel

Mathys Tel erhält beim FC Bayern noch nicht allzu viel Spielzeit. Eine Leihe könnte daher nächste Saison zur Option werden.

WAS IST PASSIERT? Michael Reschke, von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern, hat den Münchnern nahegelegt, über eine Leihe von Mathys Tel nachzudenken.

WAS WURDE GESAGT? "Falls Bayern ihn für die kommende Saison noch nicht als echte Alternative sieht, müsste man sich überlegen, was man mit dem Jungen macht. Ob man ihn mal ausleiht oder so. Weil: Noch eine Saison mit so wenig Spielzeit würde ihm nicht gut tun", sagte Reschke in der Bundesliga-Webshow von ran.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 18-jährige Franzose, der im vergangenen Sommer von Rennes zum FCB gewechselt war, kam in der laufenden Saison in 25 Pflichtspielen lediglich 563 Minuten zum Einsatz. Immerhin erzielte Tel, dessen Vertrag an der Isar bis 2025 läuft, dabei fünf Tore.

Grundsätzlich traut Reschke dem Youngster zu, eines Tages Stammstürmer beim deutschen Rekordmeister zu sein. "Mathys Tel ist ein Spieler, bei dem ich überzeugt bin, dass er über kurz oder lang in diese Rolle reinschlüpfen kann. Er hat das gewisse Etwas, ihm ist extrem viel zuzutrauen", so der 65-Jährige.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty