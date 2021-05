Hertha BSC: Leeds United buhlt wohl um Matheus Cunha - auch Monaco, Napoli und Atalanta dran?

Matheus Cunha weckt offenbar in ganz Europa Interesse. Vor allem Leeds United soll den Stürmer von Hertha BSC auf dem Zettel haben.

Allen voran Leeds United buhlt offenbar um Angreifer Matheus Cunha von Hertha BSC. Das berichtet Sky-Reporter und Transfermarkt-Experte Max Bielefeld.

Demnach soll Leeds den 21-jährigen Brasilianer bereit seit Monaten genau beobachten. Die Engländer haben als Aufsteiger eine starke Saison hingelegt und stehen in der Premier League einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zehn.

Hertha würde Matheus Cunha wohl für 30 Millionen Euro verkaufen

Cunha gehörte in Herthas schwieriger Saison, die mit dem Klassenerhalt letztlich aber versöhnlich enden wird, zu den Lichtblicken bei den Berlinern. In 28 Pflichtspieleinsätzen gelangen dem früheren Leipziger acht Tore und acht Vorlagen.

Cunhas Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2024, für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro wäre der Bundesligist laut Sky-Reporter Bielefeld aber zu einem Verkauf bereit. Neben Leeds sollen auch die AS Monaco, die SSC Neapel und Atalanta Bergamo Interesse an Cunha haben.