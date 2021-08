Satte Ablöse: Atletico Madrid kurz vor Verpflichtung von Herthas Matheus Cunha

Atletico sucht seit Wochen einen neuen Angreifer, nun wird er aus der Bundesliga kommen: Herthas Cunha steht kurz vor der Unterschrift in Madrid.

Der spanische Meister Atletico Madrid steht kurz vor der Verpflichtung von Hertha-Angreifer Matheus Cunha.

Nach Information von Goal und SPOX klären die Rojiblancos mit dem deutschen Hauptstadtklub lediglich noch letzte Vertragsdetails. Atletico scheiterte zuvor an Verpflichtungen von Rafa Mir (ging von Wolverhampton zum FC Sevilla) oder Dusan Vlahovic (AC Florenz).

Atletico Madrid: Hertha-Angreifer Cunha räumte bei Olympia letzte Zweifel aus

Der Brasilianer wird die Madrilenen rund 25 Millionen Euro kosten. Bereits vor seinen starken Leistungen bei Olympia war Cunha von den Atletico-Verantwortlichen beobachtet worden, das erfolgreiche Turnier hat nun letzte Zweifel am Potenzial des 22-Jährigen ausgeräumt.

Cunha, der in der Bundesliga auch schon bei RB Leipzig spielte, überzeugte bei Olympia mit drei Toren und einem Assist in fünf Spielen und war somit maßgeblich am Gewinn der Goldmedaille für Brasilien beteiligt. Beim Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg am Samstag stand er aufgrund der Verhandlungen mit Atletico nicht im Kader der Berliner Hertha.