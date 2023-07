"Erst haben wir uns bekämpft, jetzt lieben wir uns": Begrüßung von Mason Mount bei Manchester United sorgt für Aufsehen

Lisandro Martínez und Mason Mount gerieten einst aneinander. Nun spielen sie bei United in einer Mannschaft.

WAS IST PASSIERT? Die Begrüßung von Manchester Uniteds Neuzugang Mason Mount durch seinen neuen Teamkollegen Lisandro Martínez hat für Lacher gesorgt.

WAS WURDE GESAGT? "Komm' her, Bruder. Erst haben wir uns bekämpft, jetzt lieben wir uns", sagte Martínez Arm in Arm mit Mount in einem Video auf Uniteds Twitter-Kanal. "Jetzt zusammen", ergänzte Mount lachend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Martínez und Mount waren vergangenen Oktober beim 1:1 zwischen Mounts altem Klub FC Chelsea und United an der Stamford Bridge aneinander geraten.

Nach einem Kampf um den Ball zwischen dem Argentinier und dem Engländer wurde ein Foul gegen Mount gepfiffen. Martínez schubste den damaligen Chelsea-Akteur daraufhin, ehe sich Mount dafür wütend revanchierte. Uniteds Luke Shaw konnte die beiden Streithähne schließlich trennen.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Mounts Wechsel von Chelsea zu United war vor kurzem bestätigt worden. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat in Manchester einen Vertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Martínez indes war 2022 von Ajax zu United gewechselt. Vergangene Saison absolvierte der 25-jährige Innenverteidiger 45 Pflichtspiele für die Red Devils.