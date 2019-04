Derby-Trainer Frank Lampard über Mason Mount: Wechsel nach Leipzig? "Weiß, dass Chelsea sein Traum ist"

Leipzig soll sich um Mittelfeldtalent Mason Mount bemühen. Lampard schließt einen Wechsel nicht aus, glaubt aber an eine Zukunft bei Chelsea.

Chelsea-Legende Frank Lampard, seit vergangenen Sommer Trainer von Zweitligist Derby County, hat sich zur Zukunft seines Mittelfeldtalents Mason Mount geäußert. Der talentierte Junioren-Nationalspieler ist noch bis zum Saisonende vom ausgeliehen und hat laut Sport Bild das Interesse von geweckt.

"Es ist seine Entscheidung. Es hängt davon ab, wo Chelsea ihn sieht und wo er selbst sich sieht und davon, was der beste Plan für ihn ist", sagte Lampard gegenüber Medienvertretern über die Zukunft des 20-jährigen Engländers.

Lampard glaubt an Chelsea-Zukunft für Mount

Langfristig werde Mount bei Chelsea eine wichtige Rolle spielen können, ist Lampard überzeugt: "Ich glaube, er geht zurück zu Chelsea und wird dort ein großer Spieler. Ich weiß, dass das sein Traum ist."

Mount zeigt für Derby in der laufenden Zweitligasaison starke Leistungen, hat in 27 -Einsätzen bisher fünf Tore und vier Assists beigesteuert und ist ein wichtiger Faktor dafür, dass Derby weiterhin auf die Teilnahme an den Playoffs zum Premier-League-Aufstieg hoffen darf.

Mount, der im Oktober vergangenen Jahres bereits erstmals für Englands A-Nationalelf nominiert wurde, war seit seinem sechsten Lebensjahr bei Chelsea ausgebildet worden. 2017 wurde er für ein Jahr an Vitesse Arnheim verliehen, ehe es letzten Sommer weiter zu Derby ging.