FC Arsenal: Mikel Arteta hofft auf längere Zusammenarbeit mit Real-Leihgabe Martin Ödegaard

Nach kurzer Eingewöhnungszeit scheint Martin Ödegaard seine Rolle bei Arsenal gefunden zu haben. Trainer Mikel Arteta würde ihn gerne länger halten.

Trainer Mikel Arteta vom FC Arsenal hofft auf eine längere Zusammenarbeit mit Spielgestalter Martin Ödegaard, der für die Rückrunde auf Leihbasis von Real Madrid nach London kam.

"Wir haben Martin für ein paar Monate und müssen zuallererst versuchen, all seine Qualitäten für das Team auszuschöpfen", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Manchester City (So., 17.30 Uhr im LIVE-TICKER ). "Am Ende der Saison werden wir uns zusammensetzen und entscheiden, wie es weitergehen wird. Momentan hängt das aber nicht von uns allein ab."

Arsenal einigte sich schon bei Dani Ceballos mit Real auf verlängerte Leihe

Ödegaards Leihe endet nach der laufenden Saison. Sollte Real zur Spielzeit 2021/22 noch nicht mit dem Norweger planen, ist eine Verlängerung der Leihe für ein weiteres Jahr durchaus denkbar, denn darauf einigten sich beide Klubs bereits bei Dani Ceballos.

Bild: Getty

Nach einer kurzen Anlaufzeit ist Ödegaard zu einem wichtigen Faktor im Spiel Artetas geworden und fand sich zuletzt zweimal in Folge in der Startformation wieder. Der Coach war einer der Hauptgründe für die Leihe zu den Gunners, wie Ödegaard selbst verriet.

"Er scheint ein Top-Trainer zu sein – ich mag seine Ideen, wie er den Fußball sieht und wie er als Mensch ist. Er hat mir ein gutes Gefühl gegeben, das war wichtig für meinen Wechsel. Er war ausschlaggebend", erklärte der 22-Jährige schon kurz nach seinem Transfer auf Arsenals Vereinshomepage.