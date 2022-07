TV-Schauspieler und mehr: Hinteregger mit kuriosen Zukunftsplänen

Martin Hinteregger hat über seine Zukunftspläne Aukuft gegeben und damit mit kuriosen Aussagen überrascht.

Martin Hinteregger hat sich nach seinem Karriereende offenbar auf kuriose Zukunftspläne festgelegt. Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA und Ö3 hat der ehemalige Frankfurt-Spieler mit Ex-Skispringer Thomas Morgenstern in Kärnten eine Hubschrauberfirma gegründet und will 2023 die Ausbildung zum Berufspiloten abschließen. Zudem besitzt Hinteregger in der Nähe von Frankfurt ein Restaurant.

Des Weiteren liebäugelt er wohl damit, in der ZDF-Erfolgsserie "Bergdoktor" mitzuspielen. Hinteregger selbst soll Fan der Serie sein und es würde ihm "Spaß machen", als Sanitäter in der Serie aufzutreten. Generell will er aber demnach "einfach dabei sein".

Hinteregger nach Karriereende: "War ein anderes Lebensgefühl"

Hinteregger äußerte sich nun auch zu seinem Karriereende und sagte: "Das war ein anderes Lebensgefühl für mich. Da fingen die Gedanken an, kein Profifußballer mehr zu sein, wäre schon schön."

Laut dem Österreicher sei es "oft das Schwierigste für jeden Menschen, der zu sein, der man will. Glücklich zu sein, ist der wichtigere Erfolg. Glück ist, wenn du viele Menschen um dich hast, denen du vertraust." Inzwischen geht der 29-Jährige in der Kärntner Unterliga für SGA Sirnitz als Stürmer auf Torejagd.