Marseille vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und STREAM: Auf welchem Sender wird das Spiel übertragen?

In der Champions League trifft Eintracht Frankfurt auf Marseille. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Dienstagabend (13. September 2022) ist Eintracht Frankfurt in der Champions League zu Gast bei Olympique Marseille. Die Partie wird um 21:00 Uhr im Stade Vélodrome in Marseille angepfiffen.

Beide Teams haben Ihr Auftaktspiel in der Königsklasse verloren. Frankfurt unterlag gegen Sporting Lissabon mit 0:3, Marseille verlor mit 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Beide wollen also jetzt unbedingt die ersten Punkte in der Gruppenphase einfahren. Im letzten Pflichtspiel konnte Marseille gegen Lille gewinnen, die Eintracht hingegen musste auch in der Liga zuletzt eine Niederlage gegen Wolfsburg hinnehmen. Wer heute Abend die ersten Punkte in der Champions League holen kann, sehen wir dann ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Marseille vs. Eintracht Frankfurt heute: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 13. September - 21:00 Uhr Spielort Stade Vélodrome (Marseille)

Marseille vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und STREAM: Wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Verantwortlich für das Zeigen der Königsklasse sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Ersterer zeigt dabei den größten Anteil der Spiele, nur einige ausgewählte Partien am Dienstag sind bei Amazon Prime zu sehen.

Das bedeutet allerdings auch, dass keine Spiele mehr im klassischen TV zu sehen sind, da beide Anbieter die Partien nunmehr ausschließlich per LIVE-STREAM zeigen. Eine Übertragung im TV gibt es also leider nicht.

Marseille vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und STREAM: Der LIVE-STREAM des Spiels bei DAZN

Wie gerade erwähnt, werden bei Amazon Prime nur ausgewählte Spiele gezeigt. Die heutige Partie zwischen Marseille und Frankfurt gehört nicht dazu. Daher ist das Spiel ausschließlich bei DAZN zu sehen. Was hat der Streamingdienst aber eigentlich noch im Angebot?

Neben der Champions League zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch die französische, italienische und spanische Liga. Außerdem läuft dort auch die NBA und NFL. Ihr seid eher Fans von Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport? Kein Problem, auch diese Sportarten hat DAZN im Programm.

Wie könnt Ihr jetzt dort aber zusehen? Bei DAZN wird alles nur per LIVE-STREAM gezeigt. D.h. Ihr braucht auf alle Fälle schon einmal ein internetfähiges Gerät. Außerdem ist das Zusehen dort auch nicht umsonst möglich. Ein Abo bei DAZN kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr die vollen 90 Minuten dort live mit Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl per STREAM sehen.

Marseille vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr bleibt immer up to date was das Spielgeschehen angeht.

Marseille vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.