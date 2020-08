Wie sich PSG-Star Marquinhos mit einem Sensationstor gegen Barca ins Rampenlicht spielte

Marquinhos ist eine der Säulen bei Champions-League-Finalist PSG. Einst brachte er seine Karriere bei einem Jugendturnier gegen Barca in Schwung.

HINTERGRUND

Im Champions-League-Finale am Sonntag (21 Uhr live auf DAZN) würde sich Mauro Icardi ein Loch in den Bauch freuen, sollte Marquinhos gegen die Bayern so ein Tor wie damals gelingen. Damals heißt vor knapp zehn Jahren, im Dezember 2010 in Belo Horizonte, bei einem internationalen Jugendturnier.

Neben Icardi hatte Barcas Nachwuchsteam seinerzeit unter anderem auch Gerard Deulofeu auf dem Platz. Der Flügelspieler, der nun bei Watford unter Vertrag steht und damals eines der größten Talente der Welt in seinem Jahrgang war. Doch gegen die U17 von Corinthians Sao Paulo hatten die katalanischen Talente an jenem Tag keine Chance.

Mit 4:0 behielten die Brasilianer die Oberhand. Und für das Highlight sorgte der heutige PSG-Star Marquinhos, der sein Team als Innenverteidiger anführte und plötzlich das machte: Bei einem Freistoß aus der eigenen Hälfte sah er, dass Barcas Keeper deutlich zu weit vor seinem Kasten stand. Kurzerhand setzte er also zum Schuss aus riesiger Distanz an - und traf!

"Marquinhos war spektakulär an diesem Tag"

"Immer, wenn ich zu einem Vortrag eingeladen werde, spreche ich extrem gerne über diese beispielhafte Leistung damals gegen Barcelona", sagt Rodrigo Leitao, damals Trainer von Corinthians' U17, dem Bleacher Report. "Marquinhos war spektakulär an diesem Tag. Nicht nur defensiv, sondern auch in der Art und Weise, wie er die Dinge auf dem ganzen Platz in die Hand nahm. Es war meine erste Reise mit dem Team, ich war erst seit 15 Tagen im Amt und lernte ihn erst noch kennen. Wie er seine Teamkollegen pushte und als Leader auftrat, hat mich extrem beeindruckt."

Bild: Getty Images

Das Sensationstor gegen Barca war nicht Marquinhos' einzige Sternstunde bei dem Turnier damals. Auch gegen den Nachwuchs seines heutigen Klubs PSG imponierte der seinerzeit 16-Jährige, ebenso wie bei einer Partie gegen den . "Everton hatte ein paar bullige Stürmer dabei und arbeitete mit vielen hohen Bällen in den Strafraum. Aber sie schafften es nicht, sich in der Luft gegen Marquinhos durchzusetzen, nicht ein einziges Mal", schwärmt Leitao. "Er war großartig in diesem Spiel."

Brasiliens damaliger U17-Nationaltrainer Emerson Avila war bei dem Turnier unter den Zuschauern. "Nach dem Spiel gegen Everton kam er zu mir und fragte nach ihm", erinnert sich Leitao.

Über Brasiliens Junioren-Auswahlen empfahl sich Marquinhos schließlich für Europa, wechselte 2012 schon mit 18 von Corinthians zur Roma. Und schon seit 2013 ist er bei PSG angestellt, wo er unter Thomas Tuchel inzwischen als Sechser unverzichtbar ist. Und vielleicht wird ihn Mauro Icardi am Sonntag ja noch einmal auf seine Sternstunde von damals ansprechen ...