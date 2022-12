Marokko vs. Frankreich heute im TV und LIVE STREAM: Sender, Übertragung, Uhrzeit

Im Halbfinale der WM treffen Marokko und Frankreich aufeinander. Alle Infos dazu, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, gibt es hier.

Heute Abend (14. Dezember 2022) sind Marokko und Frankreich im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor zu Gast. Das Halbfinale der WM 2022 wird um 20 Uhr (deutsche Zeit) angepfiffen.

Noch nie zuvor gelang es einer afrikanischen Mannschaft bis in das Halbfinale einer WM vorzudringen. In dem bisher ungeschlagenen Team Marokkos finden sich durchaus einige namhafte Stars wieder, z.B. Achraf Hakimi von PSG oder Hakim Ziyech, der bei Chelsea in der Premier League spielt.

Die Franzosen hingegen könnten nach dem Triumph bei der WM 2018 ebenfalls wieder in das Finale einziehen. Dass ein Team zwei Weltmeisterschaften hintereinander gewinnt, gab es seit über 60 Jahren nicht mehr. Das letzte Mal gelang Brasilien zwischen 1958 und 1962 dieser Coup. Frankreich kann also Historisches schaffen, dafür muss die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps aber heute erst einmal Marokko besiegen.

Wenn Ihr wissen wollt, wann und wo Ihr das Halbfinale im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, dann bleibt jetzt dran.

Marokko vs. Frankreich heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Marokko vs. Frankreich Wettbewerb WM-Halbfinale Anpfiff 14. Dezember - 20 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Marokko vs. Frankreich heute live im TV: Wo läuft das Spiel?

Wenn Ihr das Spiel im TV verfolgen wollt, dann könnt Ihr entweder beim ZDF einschalten, oder Ihr greift auf den Bezahlsender MagentaTV zurück.

Marokko vs. Frankreich heute live: Die Free-TV-Übertragung im ZDF

Das Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich wird das letzte Spiel sein, welches das ZDF bei dieser WM überträgt. Das Finale läuft nämlich bei der ARD und das Spiel um Platz 3 ist gar nicht mehr im Free-TV zu sehen, sondern nur bei MagentaTV.

Aber zurück zum Halbfinale. Um 19:15 Uhr beginnt heute Abend die Vorberichterstattung im ZDF. Dort könnt Ihr dann zum letzten Mal bei dieser WM, Moderator Jochen Breyer gemeinsam mit Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker sehen.

Als Kommentator geht Béla Réthy an den Start, der unterstützt wird vom Ex-Nationalspieler Sandro Wagner.

Marokko vs. Frankreich heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Wie oben bereits erwähnt, könnt Ihr auch mit MagentaTV zusehen. Der Bezahlsender der Telekom zeigt nämlich ausnahmslos alle Partien bei dieser Weltmeisterschaft live. Wie der Begriff Pay-TV aber schon verrät, müsst Ihr dafür bezahlen.

So einfach einschalten wie beim ZDF könnt Ihr also nicht, erst einmal müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, bevor Ihr Zugriff auf die Übertragung bekommt. Was genau so ein Abo bei MagentaTV kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Marokko vs. Frankreich heute per LIVE STREAM sehen: Wer bietet einen STREAM zum Spiel an?

Wenn Ihr das Halbfinale per STREAM sehen wollt, dann könnt Ihr ebenfalls wieder auf das ZDF oder auf MagentaTV zurückgreifen.

Marokko vs. Frankreich heute live: Der kostenlose LIVE STREAM beim ZDF

Der LIVE-STREAM des ZDF ist für Euch völlig kostenlos und ganz einfach auf der Website des Senders abrufbar. Alternativ könnt Ihr auch einfach auf diesen Link klicken. Ihr braucht kein Abo o.ä., sondern nur ein Gerät mit Internetzugang damit Ihr darauf den LIVE-STREAM dann auch verfolgen könnt.

Marokko vs. Frankreich heute live: Mit MagentaTV zum LIVE STREAM

Den LIVE-STREAM von MagentaTV findet Ihr ebenfalls auch der Website des Pay-TV-Senders, allerdings ist der STREAM genauso wie die TV-Übertragung nicht kostenlos einsehbar.

Erst nach Abschluss eines gültigen Abos bei MagentaTV könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel sehen. Den Link zur Anmeldung bei MagentaTV haben wir hier für Euch herausgesucht.

Marokko vs. Frankreich heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Alles Wichtige, das während des Halbfinals zwischen Marokko und Frankreich auf dem Rasen passiert, könnt Ihr auch ganz einfach im LIVE-TICKER bei GOAL nachlesen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Marokko vs. Frankreich heute im TV und LIVE STREAM sehen: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der Mannschaft hier veröffentlicht.