Marko Arnautovic verhandelt angeblich mit Bologna

Marko Arnautovic spielt seit 2019 in China. Nun könnte der Ex-Bremer angeblich nach Europa zurückkehren. Er soll mit Bologna verhandeln.

Der arbeitet angeblich an einer Verpflichtung des österreichischen Stürmers Marko Arnautovic von . Davon berichtet der Corriere dello Sport.

Walter Sabatini, Sportkoordinator des italienischen Erstligisten, soll demnach mit Daniel Arnautovic, Bruder und Berater des 31-Jährigen, über einen Wechsel verhandeln. Arnautovic müsste beim Gehalt im Vergleich zu den sechs Millionen Euro, die er in Shanghai verdient, zwar deutliche Abstriche machen, soll dazu aber bereit sein.

Bologna-Trainer Mihajlovic über möglichen Arnautovic-Transfer: "Mir gefällt das"

Bolognas Trainer Sinisa Mihajlovic äußerte sich zuletzt bereits zu einer möglichen Verpflichtung von Arnautovic: "Mir gefällt das", sagte er am Sonntag vor der 0:2-Niederlage gegen in der .

Für Arnautovic wäre ein Transfer nach Bologna die Rückkehr nach Europa nach anderthalb Jahren in . Im Sommer 2019 war er für 25 Millionen Euro von zu Shanghai SIPG gewechselt, für das er seither 17 Tore in 35 Pflichtspielen erzielte. Von 2010 bis 2013 stand der österreichische Nationalspieler bei in der unter Vertrag.