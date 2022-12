WM 2022 in Katar: Warum sitzt Mario Mandzukic bei Kroatien auf der Bank?

Ex-Bayern-Star Mario Mandzukic sitzt beim WM-Halbfinale zwischen Kroatien und Argentinien mit auf der Bank. Doch wie kam es dazu?

Mario Mandzukic wird beim ersten WM-Halbfinale der WM 2022 in Katar zwischen Kroatien und Argentinien mit dabei sein - direkt am Spielfeldrand. Allerdings nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Dabei hat der 36-Jährige erst vor etwas mehr als einem Jahr seine Karriere als Sportler beendet.

Wie kam Mandzukic also so schnell an den Posten auf der Bank des Halbfinalisten? Was sind seine Aufgaben? GOAL liefert die Antworten.

Mario Mandzukic als Kroatiens Co-Trainer: Eine bewegte Spielerkarriere

Als Spieler dürfte Mario Mandzukic wohl jedem Fan ein Begriff sein, der sich ein bisschen mit europäischem Fußball beschäftigt hat. Bis zum Jahr 2010 war der Stürmer in der Heimat in Kroatien unterwegs und spielte unter anderem für Dinamo Zagreb, dann begann seine Tour durch Europa. Der VfL Wolfsburg sicherte sich im Sommer des gleichen Jahres die Dienste des Angreifers, der dort mit guten Leistungen überzeugte.

Anschließend schlug der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern, zu. In München gewann Mandzukic die Champions League, anschließend spielte er noch für Atlético Madrid, Juventus Turin sowie Al-Duhail SC in Katar. Anfang 2021 ging der damals vereinslose Kroate zur AC Mailand, wo er seine aktive Karriere zum 1. Juli 2021 beendete.

Getty

Mario Mandzukic: Vom Spieler zum Co-Trainer bei Kroatien

Lust auf eine Pause schien der heute 36-Jährige nach seiner Spielerkarriere aber nicht zu haben. Und so wurde im November 2021 verkündet, dass der ehemalige Torjäger künftig als Co-Trainer auf der Bank der kroatischen Nationalmannschaft Platz nehmen werden. Ein Grund für den schnellen Schritt vom Spieler zum Co-Trainer dürfte Mandzukics gute Beziehung zu Chefcoach Zlatko Dalic sein, unter dem der Stürmer auch seine letzten Länderspiele absolvierte.

"Vielen Dank an Trainer Dalic und Präsident Kustic für das Vertrauen. Wir haben uns wirklich problemlos auf eine Zusammenarbeit geeinigt, auf die ich mich sehr freue", ließ Mandzukic per Pressemitteilung des kroatischen Verbandes die heimischen Fußballfans wissen.

Und auch sein alter und neuer Chef, Zlatko Dalic, zeigte sich begeistert: "Im Gespräch mit ihm war ich von seinem Engagement, seinem Interesse und seiner Hilfsbereitschaft überzeugt und denke, dass seine außergewöhnliche Erfahrung unseren Spielern, insbesondere den jüngeren, sehr zugutekommen wird."

Mario Mandzukic bei Kroatien: Einer von vier Co-Trainern

Insgesamt hat Dalic vier Co-Trainer um sich versammelt, die bei der Weiterentwicklung des Teams helfen sollen. Neben Mandzukic sind das Vedran Corluka, der unter anderem für Tottenham Hotspur spielte sowie Ivica Olic - ein weiteres bekanntes Bundesliga-Gesicht: Er lief im deutschen Oberhaus für die Hertha, Bayern, den HSV sowie Wolfsburg auf.

Den vierten Co-Trainer-Posten bekleidet Drazen Ladic, der früher als Torwart unter anderem für Dinamo Zagreb in Kroatien aktiv war. Der 59-Jährige ist der amtsälteste Assistenztrainer bei den Kroaten und stieß zum 24. März 2017 zu der Nationalmannschaft, Ivica Olic folgte sieben Monate später. Corluka wurde ebenfalls wie Mandzukic im Jahr 2021 verpflichtet, genauer gesagt im Mai.

Mario Mandzukic: Seine Bilanz als Co-Trainer Kroatiens

Mandzukic soll mit seinen Ex-Profi-Kollegen also hauptsächlich für die Entwicklung der Spieler im Team sorgen. Mit etwas mehr als einem Jahr Erfahrung in dieser Position dürfte der Einfluss des 36-Jährigen auf die Abläufe innerhalb des Teams noch nicht allzu groß sein - seine Bilanz kann sich dennoch sehen lassen.

Das WM-Halbfinale gegen Argentinien ist Spiel Nummer 15 von Mandzukic an der Seitenlinie der Kroaten. In den ersten 14 Partien sammelte er mit seinen Kollegen neun Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage.