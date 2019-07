Transfer zu Manchester United oder Arsenal? Southampton erlaubt Mario Lemina Gespräche mit anderen Klubs

Mario Lemina will Southampton verlassen. Sein Klub hat ihn für Verhandlungen mit anderen Vereinen freigestellt.

Der englische Erstligist hat seinem Mittelfeldspieler Mario Lemina erlaubt, Gespräche mit anderen Klubs wegen eines Transfers in diesem Sommer zu führen. Der 25-Jährige weilt daher nicht mit seinen Mannschaftskameraden im Trainingslager der Saints in Österreich.

Der wechselwillige Lemina bestätigte bei France Football: "Ich bin in Abstimmung mit dem Trainer nicht bei der Mannschaft. Er will sein Team mit Spielern aufbauen, die beim Klub bleiben wollen, darum hat er mich nicht berücksichtigt."

FC Southampton: Auch Arsenal will Mario Lemina

Sky Sports berichtet, dass der englische Rekordmeister sich bereits nach dem Nationalspieler Gabuns (15 Länderspiele, ein Tor) erkundigt habe. Mit dem soll zudem ein weiterer Premier-League-Rivale Interesse zeigen.

Für Lemina selbst ist noch offen, wo er in der kommenden Saison spielt. "Natürlich könnte ich mir eine Rückkehr nach vorstellen. Aber genauso einen Verbleib in oder ein erneutes Engagement in ."

2017 war Lemina für rund 17 Millionen Euro Ablöse von nach Southampton gewechselt. Dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag.