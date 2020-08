Bericht: Mario Götze lehnte Anfrage von Beckham-Klub Inter Miami ab

Die Zukunft von Mario Götze ist nach seinem Abschied vom BVB weiter offen. Ein Angebot aus der MLS hat er nun offenbar abgelehnt.

Rio-Weltmeister Mario Götze (28) hat offenbar eine Anfrage von -Klub Inter Miami abgelehnt. Das berichtet die Bild -Zeitung.

Der Klub von -Legende David Beckham (45) bot Götze demnach ein Jahresgehalt von rund sieben Millionen US-Dollar an, doch der Spielgestalter hatte kein Interesse an einem Wechsel zu der neuen Franchise in Florida.

Mario Götze will wohl in Europa bleiben

Der Grund ist nach Informationen der Bild ganz einfach: Götze will sich noch einmal in Europa beweisen und noch nicht den Schritt in eine schwächere Liga wie die MLS machen.

Nach Informationen von Goal und SPOX hat sich Inter Miami mittlerweile entschieden, sein Mittelfeld mit Frankreichs Nationalspieler Blaise Matuidi von Juventus Turin zu verstärken.

Seit Ablauf der Saison 2019/20 ist Götze vereinslos und somit ablösefrei zu haben. Für kam er in der letzten Bundesligaspielzeit auf nur 15 Einsätze, lediglich fünfmal stand er dabei in der Startformation.