Mario Balotelli stichelt nach Kritik von Zlatan Ibrahimovic mit Champions-League-Pokal in Richtung Stürmerlegende

Ibrahimovic hatte sich zuletzt negativ zu Balotellis Karriere geäußert. Der Konter des Italieners folgte nun.

WAS IST PASSIERT? Mario Balotelli hat mit einer Spitze in Richtung des ehemaligen Stürmerstars auf eine Kritik von Zlatan Ibrahimovic am Verlauf seiner Karriere reagiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? In seiner Instagram-Story postete Balotelli ein Foto von sich mit dem Champions-League-Pokal, den er 2010 mit Inter Mailand gewann. Dabei markierte der Stürmer den offiziellen Account von Ibrahimovic, der die Königsklasse in seiner ansonsten so ruhmreichen Karriere bekanntlich nie gewinnen konnte.

Balotellis Post war eine Reaktion auf Aussagen von Ibrahimovic auf einem Festival der Gazzetta dello Sport. "Wenn ein Junge die Möglichkeit hat, das Beste aus seinem Talent zu machen und diese Möglichkeit nicht ergreift, ist das schade", sagte der 42-jährige Schwede und führte aus: "Balotelli hatte so viele Möglichkeiten und er hat alle verstreichen lassen. Er hat sein Talent einfach weggeworfen. Das ist die Wahrheit."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Mario Balotelli Instagram

Getty/GOAL

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Balotelli, neben Inter einst auch unter anderem für Milan, Manchester City oder Liverpool aktiv, spielt mittlerweile ein zweites Mal in der Türkei bei Adana Demirspor. In der laufenden Saison kam der 33-jährige Italiener in bisher zwei Süper-Lig-Einsätzen zu zwei Toren.

Ibrahimovic indes hatte seine Laufbahn vergangenen Sommer bei der AC Milan beendet. Bei Inter spielten die beiden Angreifer einst übrigens zusammen, als Balotelli dort den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft schaffte. In den Spielzeiten 2007/08 und 2008/09 standen sie insgesamt 29-mal gemeinsam für die Mailänder auf dem Platz.