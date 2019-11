Mario Balotelli vor Wechsel zu Galatasaray?

Verlässt Mario Balotelli Brescia nach nur einem halben Jahr wieder? Offenbar steht ein möglicher Wechsel zu Galatasaray im Raum.

Der ehemalige italienische Nationalspieler Mario Balotelli könnte Brescia Calcio in der Winterpause offenbar schon wieder verlassen. Laut Gazzetta dello Sport ist für den Fall eines Abgangs im Januar der Süper-Lig-Spitzenklub Galatsaray die wahrscheinlichste Option.

Balotelli war erst im Sommer ablösefrei von zum Klub seiner Heimatstadt gewechselt, konnte sich dort aber ebenfalls nicht nachhaltig durchsetzen und hat sich zuletzt auch noch mit Neu-Coach Fabio Grosso überworfen.

Fabio Grosso streicht Mario Balotelli aus Brescias Kader

Trotz eines Meetings mit Klub-Präsident Massimo Cellino bleibt die Situation weiter angespannt. Für das Serie-A-Spiel gegen die Roma am Samstagnachmittag berief Grosso Balotelli nicht in seinen Kader.

Neben einem Wechsel in die kämen wohl auch Engagements in der oder bei -Klub Flamengo in Frage.