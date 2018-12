Mario Balotelli veräppelt Thomas Müller vom FC Bayern

Thomas Müllers Karate-Kick gegen Ajax Amsterdam amüsiert auch Italien-Legende Mario Balotelli. Bei Instagram stichelt er gegen den Bayern-Star.

Der italienische Nationalstürmer Mario Balotelli hat bei Instagram mit einem kuriosen Bild auf den Karate-Kick von Bayern Münchens Offensivmann Thomas Müller reagiert.

In Anlehnung an seinen berühmten Jubel aus dem Halbfinale der EM 2012, indem er Deutschland per Doppelpack aus dem Turnier schoss, postete er ein Bild, auf dem Müller mit seinem Tritt an muskelbepackten Körper des Nizza-Angreifers abprallt.

Mario Balotelli zollt Thomas Müller Respekt

Trotz der 28-Jährige in der Bildunterschrift, dass der Post nicht böse gemeint sei: "Gute Nacht! Thomas Müller ist ein großartiger Spieler. Respekt! Ich mache nur Spaß. Nigel De Jong, weiß das."

Im Champions-League-Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam (3:3) traf Müller seinen Gegenspieler Nicolas Tagliafico mit einem spektakulären Tritt am Kopf und sah dafür die Rote Karte.